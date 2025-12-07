Mesaj surpriză despre victoria lui Ciucu de la fostul număr 2 din AUR, mazilit de George Simion: ”Să dăm Cezarului ce e al Cezarului”

Marius Lulea și George Simion. FOTO: Hepta

Fostul primvicepreședinte al AUR, Marius Lulea, exclus din conducerea partidului săptămâna trecută, de fostul său prieten George Simion, a transmis un mesaj surprinzător despre victoria prefigurată de exit-poll a lui Ciprian Ciucu : ”Să dăm Cezarului ce este al Cezarului. Bucureștenii își doresc un anumit profil de primar.” ”În ultimii ani au fost consecvenți în această direcție, chiar dacă nu întotdeauna faptele au fost la nivelul așteptărilor. Bucureștiul este un oraș universitar, iar cine neglijează tinerii educați și crede că îi poate păcăli face o mare greșeală. Mediul universitar din Iași, Cluj-Napoca, București și alte orașe mari ale țării are nevoie de un profil de candidat care să răspundă așteptărilor populației de acolo”, a spus Lulea, într-un mesaj pe pagina sa de Facebook, făcând aluzie la mesajele de campanie ale candidatei AUR, Anca Alexandrescu, care s-a adresatr exclusiv publicului suveranist.

”Mi-aș dori ca Bucureștiul să se schimbe, însă acest lucru este puțin probabil, deoarece problema este una de mentalitate la nivelul clasei politice — o clasă care nu are educația necesară pentru a realiza reformele cerute de cetățeni. Lucrurile vor continua în aceeași formă, inclusiv la nivel național, până când statul se va prăbuși sub presiunea dezechilibrelor macroeconomice.

Bucureștiul va putea progresa abia în ziua în care clasa politică va renunța la vechile metehne, la viclenie și la combinații, și va înțelege că un oraș educat așteaptă respect, profesionalism și responsabilitate. Politicienii ar trebui să ofere educație, nu iluzii; soluții, nu șmecherii. Va fi așa? Absolut deloc. Iar până când această schimbare de mentalitate nu va avea loc, Capitala va rămâne blocată între potențialul ei enorm și micimea celor care o administrează.

Un conducător devine mare abia atunci când se ridică peste propriile interese și pune binele oamenilor în față.

Urez mult succes câștigătorului. Bucureștiul trebuie să devină un oraș frumos, un oraș european; prea mult timp am rămas blocați într-o mentalitate de oraș de mâna a doua. Astăzi, principala problemă a bucureștenilor este lipsa de frumusețe a orașului.

Să ținem cont de faptul că majoritatea bucureștenilor au preferat să nu iasă la vot. Această atitudine e una de protest față de toată clasa politică. Vom înțelege ceva? Puțin probabil!”, a spus Marius Lulea. Șeful său de partid totcmai anunțase că nu recunoaște rezultatele exit-poll-ului CURS/Avangarde.