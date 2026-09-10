Donald Trump spune că războiul din Iran nu se va încheia înaintea alegerilor cruciale din noiembrie

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că nu crede că războiul din Iran se va încheia până la alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie, adăugând că nici prețul petrolului nu va scădea. „Cred că războiul se va termina imediat după alegeri, pentru că nu mai pot rezista”, a declarat Trump, miercuri, scrie BBC News.

El a făcut aceste comentarii în timp ce se îndrepta spre Texas pentru prima convenție electorală intermediară a partidului, când echilibrul puterii s-ar putea schimba în guvernul SUA. Trump se confruntă cu scăderi în sondaje și cu presiuni din interiorul Partidului Republican de a pune capăt războiului cu Iranul.

Miercuri, prețul petrolului au crescut la 100 de dolari per baril, pentru prima dată din iulie, din cauza intensificării luptelor din Orientul Mijlociu.

„Imediat după alegeri, prețul petrolului va scădea brusc. Cred că va dura puțin mai mult decât alegerile de la jumătatea mandatului”, a declarat Trump.

El a adăugat că Iranul este „disperat să încerce să influențeze alegerile, astfel încât să putem aduce un grup slab de oameni acolo și să-i lăsăm în pace și să aibă arma nucleară”, fiind o referire aparentă la democrați.

El nu a furnizat nicio dovadă a afirmației electorale. Teheranul a negat în repetate rânduri că ar dori să dețină arme nucleare.

La convenția din Texas, Trump a reiterat unele dintre aceste afirmații, spunând că prețul petrolului va scădea „de îndată ce vom câștiga războiul cu Iranul”.

În discursul său, el a făcut referire și la nemulțumirea unor americani cu privire la conflict: „Oamenii vin la mine și-mi spun: «Aș fi vrut să nu fi pornit războiul din Iran. Acum prețul benzinei a crescut»”.

Trump a mai spus că ar putea avea loc negocieri suplimentare cu Iranul, „dar nu este ceva ce luăm în considerare”.

Președintele SUA a prezis inițial că războiul, care se află acum în a șaptea lună, va dura doar câteva săptămâni. Conflictul și efectele sale de domino asupra tuturor aspectelor, de la combustibil la alimente, au dus la o scădere abruptă a ratelor sale de popularitate și la presiuni din partea celor din partidul său, inclusiv a susținătorilor devotați, pentru a pune capăt rapid conflictului.

Alegerile de la jumătatea mandatului vor avea loc pe 3 noiembrie, iar republicanii riscă să piardă controlul asupra Congresului. La convenție, Trump a încercat să dinamizeze partidul înainte de noiembrie. Din punct de vedere istoric, partidul unui președinte în exercițiu tinde să piardă locuri în Congres la alegerile de la jumătatea mandatului. Luptele din Orientul Mijlociu s-au intensificat în ultimele zile, pe măsură ce instalațiile petroliere din regiune sunt atacate, ceea ce duce la creșterea prețului global al combustibilului și al oricărui produs care necesită transport. Prețul petrolului a atins 100 de dolari pe baril miercuri, pentru prima dată din iulie. În mod similar, la începutul acestei săptămâni, prețul motorinei americane a atins un maxim istoric, ceea ce este probabil să aibă un efect de domino asupra prețurilor din SUA. Miercuri, armata americană a anunțat că a atacat cinci nave petroliere cu legături cu Iranul. Ca răspuns, Teheranul a lansat atacuri asupra a două distrugătoare ale Marinei SUA și a opt nave petroliere în Strâmtoarea Ormuz, provocând „daune grave” navelor, potrivit presei de stat iraniene.