Escaladare în războiul din Iran. SUA au lovit 5 petroliere iraniene, Teheranul a atacat cu zeci de rachete Iordania

Foto: CENTCOM/X

Statele Unite au distrus cinci petroliere iraniene ca răspuns la tentativele Iranului de a ataca cu rachete balistice o navă de război a Marinei SUA, a anunțat marți Comandamentul Central al SUA (CENTCOM). Atacurile au provocat amenințări cu represalii din partea Iranului, care a lansat o salvă de rachete spre Iordania, aliat regional al Statelor Unite, potrivit CNN.

Forțele americane au lovit patru petroliere care transportau țiței în Golful Oman și unul în apropierea insulei Kharg, în Golful Persic, după ce Iranul a încercat de două ori, în ultimele două zile, să atace nava Marinei SUA, potrivit CENTCOM. Comandamentul american a precizat că nava a evitat tentativele de atac și continuă să patruleze în apele din regiune, iar niciun militar american nu a fost rănit.

Loviturile au loc în contextul în care SUA și-au concentrat strategia de război asupra atacării sau neutralizării țintelor din zona Strâmtorii Ormuz, desfășurând operațiuni de escortare a navelor comerciale prin această rută maritimă strategică și menținând blocada navală asupra porturilor iraniene, ca parte a unei campanii ample de intensificare a presiunii economice asupra conducerii regimului de la Teheran.

CENTCOM a precizat că forțele americane le-au cerut echipajelor navelor să le abandoneze înainte de a le lovi.

Iranul a ripostat lansând rachete asupra Iordaniei și a afirmat că ținta a fost baza aeriană Muwaffaq Salti, o facilitate importantă folosită de forțele americane. Armata iordaniană a anunțat că apărarea antiaeriană a interceptat 18 dintre cele 20 de rachete balistice, iar celelalte două au căzut în zone nelocuite. Nu au fost raportate victime, potrivit armatei.

Iranul a amenințat, de asemenea, că va ataca petroliere aflate în apropierea porturilor din Bahrain și Kuweit.

„Avertizăm toate echipajele aflate la bordul petrolierelor din apropierea porturilor din Kuweit și Bahrain — care îi găzduiesc pe acești teroriști (americani) și sunt parteneri în acțiunile lor ostile — să părăsească imediat navele, indiferent dacă acestea se află la ancoră sau sunt acostate în porturi, deoarece navele vor fi atacate”, a transmis Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), citat de postul public iranian IRIB.

Unul dintre petrolierele iraniene lovite marți se afla la aproximativ 6 kilometri de Kharg — o insulă din Golful Persic care reprezintă un nod important pentru exporturile de petrol ale Iranului — potrivit agenției iraniene semioficiale Tasnim. Postul public IRIB a relatat că un al doilea petrolier a fost lovit în largul coastei orașului Jask, în apropierea Golfului Oman, iar echipajele ambelor nave erau transportate la țărm cu bărcile de salvare.

Secretarul de stat american Marco Rubio, aflat într-o vizită în Columbia, a avertizat Teheranul că Statele Unite vor răspunde de fiecare dată când Iranul va încerca să atace navele militare americane.

„Iranul continuă să încerce să lovească nave militare americane și, de fiecare dată când o va face sau va încerca să o facă, va pierde petroliere”, le-a declarat Rubio jurnaliștilor la Barranquilla.

Cele mai recente lovituri vin după ce forțele americane au atacat, în weekend, trei petroliere iraniene care transportau țiței, după ce IRGC a încercat să atace un portavion american și un distrugător dotat cu rachete ghidate.

Ca parte a campaniei americane de presiune asupra Teheranului, administrația Trump a luat marți și măsuri de amploare împotriva industriei aeriene iraniene. Sancțiunile vizează 27 de companii aeriene iraniene și nouă furnizori de servicii și agenți de vânzări, acuzați că au oferit servicii companiei Mahan Air, aflată sub sancțiuni din 2011. Compania aeriană privată este acuzată că oferă sprijin esențial Corpului Gardienilor Revoluției Islamice.