Noi dovezi că Iranul își ascunde programul nuclear sub un munte de granit. SUA caută arme de ultimă generație pentru a-l lovi

Instalația subterană este „probabil” concepută ca un refugiu sigur pentru programul nuclear al Iranului. FOTO: CSIS/Satellogic

Un presupus sit nuclear iranian, îngropat sub un munte de granit, a fost supus unei intensificări a lucrărilor de construcție în acest an, pe măsură ce războiul cu SUA a evoluat, potrivit unui grup de specialiști care au analizat imagini satelitare din ultimii șase ani, citați de CNN.

Situl Muntele Târnăcopului, situat în apropierea complexului nuclear de la Natanz, la aproximativ 225 de kilometri sud de Teheran, a făcut în mod constant obiectul discuțiilor serviciilor de informații, care îl consideră o locație probabilă pentru protejarea viitoarelor activități ale programului nuclear iranian.

Potrivit unei noi analize a imaginilor satelitare realizate de grupul de reflecție Center for Strategic and International Studies (CSIS), a existat „o creștere clară a activității de construcție”.

Potrivit analiștilor CSIS, instalația subterană este „probabil” concepută ca un refugiu sigur pentru programul nuclear al Iranului.

Serviciile de informații israeliene au sugerat că Iranul ar putea încerca să mute centrifugele în această locație, ca parte a eforturilor de îmbogățire a uraniului, iar președintele Donald Trump a amenințat în repetate rânduri că va lovi situl.

„Am putea lovi muntele foarte curând”, le-a declarat Trump jurnaliștilor săptămâna trecută, adăugând că „știm pe toată lumea care se deplasează” în acest sit.

Muntele de granit reprezintă însă o țintă dificilă chiar și pentru cele mai puternice bombe „nenucleare” ale Pentagonului, au relatat analiștii CSIS. Iar acesta nu este singurul obiectiv nuclear iranian despre care există temeri că ar fi inaccesibil armelor din generația actuală.

SUA s-au pregătit pentru lovirea munteluim din granit

Există însă indicii că SUA încearcă să găsească o modalitate de a lovi aceste obiective, chiar dacă forțele americane s-au concentrat în mare parte asupra altor tipuri de ținte în timpul conflictului de șase luni cu Iranul.

Cu patru zile înainte ca SUA să lanseze Operațiunea Epic Fury, un manager de program din cadrul unei agenții obscure a Pentagonului, însărcinată cu combaterea armelor de distrugere în masă, a semnat o justificare de urgență, în valoare de 1,2 milioane de dolari, pentru repararea unei „instalații unice de testare subterană de la poligonul White Sands Missile Range”, din New Mexico, în vederea unui „test cu foc real conceput pentru a valida capacități clasificate împotriva amenințărilor care apar rapid”.

Documentul Agenției pentru Reducerea Amenințărilor din domeniul Apărării (Defense Threat Reduction Agency - DTRA) a fost încărcat într-o bază de date federală pe 27 februarie, cu o zi înainte de începerea războiului.

Memorandumul preciza că „pregătirea rapidă pentru test”, așa cum era denumit contractul atribuit companiei Pate Construction într-o altă bază de date, trebuia finalizată în termen de două-trei săptămâni din cauza unei „directive de securitate națională care impune acțiuni urgente”.

Planurile pentru test aveau legătură cu războiul din Iran, au declarat pentru CNN trei surse familiarizate cu situația, precum și cu necesitatea de a dezvolta o modalitate de a lovi cele mai adânc îngropate instalații subterane ale Iranului și, cel mai probabil, de a simula lovituri americane asupra unor instalații nucleare specifice.

SUA au atacat anterior situri nucleare în iunie 2025, în cadrul a ceea ce armata americană a numit Operațiunea Midnight Hammer. Deși loviturile au distrus cu succes unele locații-cheie asociate programului nuclear al Teheranului, un general american de rang înalt le-a declarat anul trecut parlamentarilor că situl nuclear de la Isfahan, îngropat la mare adâncime, a avut doar intrările îngropate, deoarece Pentagonul considera că bombele sale capabile să distrugă buncăre, cunoscute sub denumirea de Massive Ordnance Penetrator, nu îl puteau distruge.

Armata lucrează la dezvoltarea unei bombe „penetratoare de nouă generație”, care să înlocuiască actualul MOP și care ar putea lovi ținte îngropate la adâncimi și mai mari. Un contract pentru începerea lucrărilor la un prototip a fost atribuit în septembrie 2025, iar Forțele Aeriene americane au solicitat în iunie oferte din partea companiilor din industria de apărare pentru noua armă.

Imaginile satelitare analizate de CNN arată că, între 16 și 18 februarie, au început lucrările de excavare la un sit izolat operat de DTRA și Comandamentul Strategic al SUA de la White Sands, destinat testării efectelor armelor asupra țintelor îngropate la mare adâncime. Momentul coincide cu cel al contractului de urgență: Pate Construction a prezentat o estimare pentru lucrările de testare pe 17 februarie și a primit contractul a doua zi, potrivit documentelor federale privind atribuirea contractelor.

Lucrările la locația izolată, cunoscută sub denumirea de Alternate Seismic Hardrock in Situ Test Site, au continuat până la jumătatea lunii martie, pe măsură ce o grămadă de pământ rezultat din excavări creștea treptat. Potrivit imaginilor, seria de activități pare să se fi oprit ulterior.

La fel ca Muntele Târnăcopului, situl de testare al DTRA de la White Sands este, de asemenea, săpat în granit, potrivit unei evaluări de mediu.

Ce ar putea reprezenta instalația de la Muntele Târnăcopului

Armata americană menține planuri operaționale pentru lovirea muntelui din Iran, iar acesta a făcut parte dintr-un pachet de ținte aflat în analiză la începutul acestei veri, când Trump amenința cu escaladarea conflictului cu Iranul, potrivit unei surse familiarizate cu situația. Planul de atac asupra muntelui presupunea utilizarea unora dintre cele mai mari bombe din arsenalul SUA, deși nu este clar dacă aceste muniții pot pătrunde suficient de adânc în subteran pentru a distruge ceea ce Iranul ar fi putut muta acolo, a adăugat sursa.

Eforturile de elaborare a unor planuri pentru lovituri decisive asupra instalațiilor subterane continuă. O sursă familiarizată cu situația a declarat pentru CNN că structuri din cadrul Departamentului Apărării au organizat recent o „sesiune intensivă de planificare” pe această temă.

Potrivit analizei CSIS, instalația de la Muntele Târnăcopului este „probabil” concepută pentru unul dintre cele trei scopuri, toate legate de programul nuclear al Iranului. Ar putea fi o instalație de asamblare a centrifugelor, o instalație de îmbogățire sau un refugiu sigur pentru alte activități „relevante pentru armele nucleare”, precum conversia uraniului metalic.

În raportul lor, analiștii CSIS au susținut că lucrările de construcție de la sit „au trecut de la excavarea activă la ceea ce este probabil construcția interioară și consolidarea în continuare a exteriorului”. În 2026, în zona muntelui din granit s-a înregistrat „mai multă activitate rutieră” decât oricând înainte, iar lucrările suplimentare au inclus „înălțarea și consolidarea acceselor la portalurile (tunelurilor), pavarea rețelei rutiere interne, consolidarea zonelor de acces și nivelarea și îndepărtarea” pământului excavat în timpul construirii tunelurilor, se arată în raport.