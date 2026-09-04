"SUA ar urma să atace curând Muntele Târnăcopului din Iran", anunță Trump. Acolo și-ar ține iranienii uraniul îmbogățit

2 minute de citit Publicat la 22:51 04 Sep 2026 Modificat la 23:01 04 Sep 2026

Trump a anunțat că SUA ar putea lansa curând atacuri asupra complexului iranian "Muntele Târnăcopului". În imagine: aparat de luptă pe portavion, în timpul operațiunii "Epic Fury". Sursă foto: Getty Images

Președintele american Donald Trump a declarat vineri că Statele Unite ar putea ataca "în curând" complexul "Muntele Târnăcopului" din Iran, relatează Reuters.

Acest reper, situat în apropierea instalației de îmbogățire a uraniului Natanz - grav avariată de loviturile din 2025 ale SUA - desemnează un sit puternic fortificat care găzduiește rețele de tuneluri îngropate adânc.

Trump a mai anunțat în lunile trecute atacuri iminente asupra acestei poziții din Iran.

"Foarte probabil vom lovi acea zonă destul de curând. Și (iranienii) nu pot face absolut nimic pentru a împiedica acest lucru", a declarat Trump la momentul respectiv.

Un complex ultrasecret la 100 de metri, sub un munte, în Iran

"Muntele Târnăcopului" este o instalație puternic fortificată, amplasată adânc în subteran, în centrul Iranului, la aproximativ 1,6 kilometri sud de instalația de îmbogățire a uraniului de la Natanz, bombardată anterior de Statele Unite și Israel. Din acest motiv, situl este considerat o țintă extrem de dificilă atât pentru atacuri aeriene, cât și pentru o eventuală operațiune terestră.

Instalația este îngropată la o adâncime de cel puțin 100 de metri sub un munte .

Construcția complexului a început în 2020. La acel moment, Iranul a notificat Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) că obiectivul urma să fie folosit pentru asamblarea centrifugelor necesare producerii combustibilului nuclear.

Instalația este în mare măsură învăluită în mister. Nu există planuri publice ale complexului, iar experții își bazează evaluările aproape exclusiv pe imaginile din satelit. Potrivit unui raport recent, fotografiile arată existența mai multor complexe de tuneluri, a unui perimetru extins de securitate și a unor intrări consolidate cu beton pentru a rezista eventualelor bombardamente aeriene.

Nu e clar dacă există uraniu îmbogățit la "Muntele Târnăcopului"

Serviciile de informații israeliene cred că Iranul a mutat o parte din stocul său de uraniu îmbogățit și centrifugele avansate la Pickaxe Mountain după atacurile din iunie anul trecut, a declarat pentru CNN o sursă israeliană familiarizată cu situația.

În timpul conflictului de 12 zile, Israelul a bombardat trei instalații nucleare importante ale Iranului – Natanz, Isfahan și Fordow – și a ucis mai mulți oameni de știință implicați în cercetarea și dezvoltarea programului nuclear.

Statele Unite s-au alăturat operațiunii spre finalul conflictului, atacând aceleași trei obiective cu bombe mult mai puternice. După aceste lovituri, Trump a susținut că programul nuclear iranian a fost „complet distrus”. Totuși, nici SUA și nici Israelul nu au atacat Pickaxe Mountain.

Ulterior, evaluările serviciilor de informații americane și ale ONU au arătat că anumite componente ale programului nuclear iranian au rămas intacte, deși au fost afectate.

De atunci, atât Statele Unite, cât și Israelul urmăresc fie să determine Iranul să renunțe la stocul său de aproape 450 de kilograme de uraniu puternic îmbogățit, fie să îl captureze.