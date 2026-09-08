Rebelii houthi din Yemen au bombardat cu drone și rachete mai multe ţinte în Arabia Saudită, inclusiv rafinăria Aramco

3 minute de citit Publicat la 08:22 08 Sep 2026 Modificat la 08:22 08 Sep 2026

Rebelii houthi din Yemen au bombardat cu drone și rachete mai multe ţinte în Arabia Saudită, inclusiv rafinăria Aramco. FOTO: Colaj foto X

Rebelii houthi din Yemen au lovit mai multe ţinte în Arabia Saudită, inclusiv instalaţii ale gigantului petrolier Aramco. Sunt cel puțin 73 de civili, potrivit unor surse citate de CNN.

"Drone şi rachete yemenite bombardează inamicul saudit", a scris pe Telegram instituția de presă Ansarollah, apropiată de houthi. Ansarollah a adăugat într-un alt mesaj că atacurile au vizat aeroportul internaţional din Abha, baza aeriană King Khalid şi instalaţii Aramco din Abha şi Jizan.

The Houthis are currently launching several ballistic missiles and drones towards southern Saudi Arabia. (1)



Locals are reporting explosions in Khamis Mushait, southern Saudi Arabia. (2) pic.twitter.com/ePzGuzEQHC — Open Source Intel (@Osint613) September 7, 2026

General-maiorul Turki Al-Maliki, purtătorul de cuvânt al Forțelor Coaliției conduse de Arabia Saudită, a descris atacurile drept „lipsite de sens”, spunând că forțele Houthi au vizat „situri civile și economice” din orașele Abha, Khamis Mushait, Jazan și Najran. Atacurile „constituie o încălcare flagrantă a suveranității Regatului și o amenințare directă la adresa securității și siguranței cetățenilor și rezidenților săi”, a adăugat el.

BREAKING:



The Houthis have launched a large drone and missile attack at King Khalid Air Base in southern Saudi Arabia pic.twitter.com/IpPgfdc5GF — Visegrád 24 (@visegrad24) September 7, 2026

Comandamentul Forțelor Întrunite al Coaliției – gruparea condusă de Arabia Saudită care a luptat împotriva houthilor în timpul războiului civil din Yemen, care durează de ani de zile – va „lua toate măsurile operaționale necesare” pentru a descuraja forțele houthi și „va confrunta cu fermitate abordarea lor ostilă”, a declarat Al-Maliki. „Comandamentul va lua, de asemenea, toate măsurile și acțiunile necesare pentru a răspunde la sursele amenințării și a neutraliza pericolul acesteia.”



Debris falling from a Houthi drone interception in Khamis Mushait, Saudi Arabia pic.twitter.com/7XqUOxuZxU — Breaking X (@BreakingXAlerts) September 7, 2026

Rebelii houthi, care au dus în ultimele zile o ofensivă ucigătoare în Yemen, au acuzat luni Arabia Saudită că a lovit diferite zone ale ţării, într-un război care se intensifică.



Potrivit agenţiei de presă Saba, afiliată mişcării rebele, rachetele şi aviaţia saudită au vizat provinciile Jawf (nord), al-Bayda şi Marib (centru) şi Taez (sud-vest).



?? | ?? | ? - Alleged footage of the Aramco bulk terminal at Abha, Saudi Arabia, in flames following the Houthi (AnsarAllah) strikes. https://t.co/zqBiX1wVmk pic.twitter.com/vSJ2TFjL5P — Flashpoint (@Flashpo1nts) September 8, 2026

Atacurile au lovit în special închisoarea din al-Hazm, în provincia Jawf, făcând 11 morţi, printre care şi un copil venit să viziteze o rudă, potrivit aceleiaşi surse care a difuzat imagini în care se văd salvatori printre dărâmături, sub un nor de fum.



"Inamicul saudit a vizat provinciile Jawf (nord), al-Bayda şi Marib (centru) şi Taez (sud-vest) cu ajutorul mai multor atacuri aeriene şi rachete de croazieră", a afirmat Saba.



În această ţară săracă, care a reintrat în război în iulie, pe fondul unui conflict regional extins, rebelii au lansat săptămâna trecută o nouă ofensivă ce vizează în special avansarea către zonele care mărginesc strâmtoarea strategică Bab el-Mandeb.



Aceste confruntări cu forţele proguvernamentale yemenite din sud-vestul Yemenului au făcut peste 300 de morţi de joi până în prezent, forţând numeroase familii să fugă din calea războiului, potrivit unor surse din ambele tabere intervievate de AFP.



Bab el-Mandeb, care permite legătura între Asia şi Europa via Marea Roşie şi Canalul Suez, a câştigat în importanţă de la începutul războiului din Orientul Mijlociu şi de la blocarea de către Iran a Strâmtorii Ormuz, de cealaltă parte a peninsulei.



Yemenul este cea mai recentă ţară atrasă în conflictul regional declanşat de ofensiva americano-israeliană asupra Iranului la sfârşitul lunii februarie.



Armistiţiul în vigoare din 2022 s-a prăbuşit în iulie, după ce rebelii houthi au contestat hegemonia Riadului asupra spaţiului aerian yemenit.



De atunci, rebelii, susţinuţi la rândul lor de Republica Islamică, multiplică atacurile împotriva siturilor militare şi a zonelor controlate de guvern.



Ei au anunţat, de asemenea, o blocadă maritimă împotriva Arabiei Saudite, cel mai mare exportator mondial de ţiţei, şi au vizat petrolierele acesteia, precum şi infrastructuri de pe teritoriul său, în special o rafinărie.



Războiul din Yemen, început în 2014, a făcut sute de mii de morţi şi a scufundat ţara, cea mai săracă din Peninsula Arabică, într-o criză umanitară gravă.