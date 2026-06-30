Controversa portofelului digital pentru care softul va veni ca soluție open source din Germania. "Orange România a vrut să îl facă"

Controversa aplicației digitale care va concentra datele personale continuă la nivelul guvernului. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

România, prin Guvernul Bolojan, a adoptat "modelul german" pentru implementarea portofelului digital, o aplicație care concentrează cele mai importante date ale fiecărui cetățean, de la cartea electronică de identitate și cardul de sănătate, până la documentele de studii.

Subiectul a fost dezbătut luni seară, la "Sinteza Zilei".

Mihai Gâdea, realizator "Sinteza Zilei": "Sunt acuzații foarte grave legate de lucruri pe care Guvernul Bolojan le-a făcut în tăcere: anume, să încredințeze unei companii germane wallet-ul digital. E vorba de acel portofel digital al fiecărui român. Guvernul a dat un comunicat în care nu neagă, ci confirmă că a făcut acest, că a încredința proiectul unei companii germane.

Omul care a fost în poziția de a implementa acest portofel digital este Dragoș Vlad, fostul președinte al Autorității pentru Digitalizare. Domnia sa nu a fost de acord cu înstrăinarea acestui portofel digital și a spus că România poate să îl facă. Era gata să-l implementeze, însă doamna vice-prim ministru l-a dat afară.

Iar după ce l-a dat afară, (guvernul) face acest lucru cu această companie germană. Ce presupune, până la urmă, înmânarea portofelului digital acestei companii germane? În primul rând, să înțeleagă toată lumea la ce se referă acest portofel digital: ce înseamnă el și e informații conține."

Portofelul Digital conține datele personale, inclusiv cele privind sănătatea și studiile

Dragoș Vlad, fost președinte al Autorității pentru Digitalizarea României: "Portofelul digital este o aplicație mobilă care conține elemente de identitate: cartea electronică de identitate, permisul auto poate.

Poate conține, de asemenea, cardul de sănătate, elemente referitoare la educație și școlarizare, precum diplome emise de către școli și universități, respectiv acte în vederea angajării și circulației libere pe piața muncii la nivel european (...) Pot fi incluziv elemente precum bilete de concert și acces la divertisment."

Mihai Gâdea: "Deci,toate informațiile, toate datele personale ale fiecărui cetățean se află în acest portofel digital. Dumneavoastră ați lucrat la un proiect pentru ca România să implementeze acest proiect, este corect?"

Dragoș Vlad: "Da, am făcut parte încă de la început, de când s-a discutat, din toate grupurile la nivel european ale statelor membre, cu reprezentanți atât tehnici cât și de decizie.

Portofelul european are un numitor comun: are un standard de interconectare și interoperabilitate. Se numește standardul tehnic - specificația minimă care este disponibilă fiecărei țări în vederea implementării, tocmai pentru recunoaștere reciprocă în fiecare stat a cetățeanului.

În plus, vine și cu elemente de încredere: semnătură electronică calificată, respectiv alte elemente de identitate. România s-a aliniat printr-o aplicație de identitate digitală, ROeID , recunoscută la nivel European. În momentul când a apărut cartea electronică de identitate, proiect finanțat din PNRR, s-a creat ecosistemul complet."

Mihai Gâdea: "Domnule Vlad, în comunicatul Guvernului se spune așa: 'România va adopta și utiliza soluția germană pentru Portofelul European de Identitate Digitală, în urma unei valori riguroase a soluției EUDI Wallet aflate în diferitele stadii de implementare și așa mai departe...

Deci, guvernul ne spune că se folosește această metodă germană și se spune, sigur, că sunt niște avantaje. Guvernul susține că soluția germană este dezvoltată în regim Open Source - care permite României să utilizeze gratuit codul sursă, schemele de certificare și așa mai departe - și, foarte interesant, cabinetul vicepremierului Oana Gheorghiu va asigura coordonarea. De ce nu s-a făcut un proces deschis? Nici la Rheinmetall (compania către care au mers o mare parte din proiectele finanțate prin SAFE) nu s-a făcut o selecție de ofertă... De ce se dau aceste proiecte unor companii germane prin încredințare directă și nu se face o cerere de ofertă?"

Dragoș Vlad: Proiectul Portofelului Digital se putea implementa în România. Orange a venit cu o propunere

Dragoș Vlad: "Aici e o problemă tehnică și de decizie de guvernamentală. Noi aveam un plan la începutul acestui an, aveam mecanisme și proceduri în desfășurare, aveam o investiție de cloud guvernamental prin PNRR realizată, ca și infrastructură de bază pentru a rula această aceste tipuri de aplicații. În discuțiile exploratorii din ianuarie (...) am prezentat că România este pregătită, că există instituții (...), și cu bugete mai mici decât ale altor state membre, putem implementa într-un termen scurt. S-a ales însă opțiunea germană (...) în condițiile în care aveam dejaun plan de implementare a digitalizării în România.

Între timp au apărut și alte soluții furnizate de operator economici. Orange România a venit imediat după o ședință la guvern în care tot mediul de afaceri românesc a fost invitat și a prezentat o astfel de soluție, echivalentă celei pe care o implementează în Franța, tot în conceptul de suveranitate digitală europeană.

După aceea, evoluția politică o cunoașteți în mare parte. Am fost demis în data de 30.04.2026.

După demiterea mea, urmează diverse acțiuni, respectiv apare această decizie a Guvernului prin care doamna vicepremieră Oana Gheorghiu preia rolul și atribuția unei autorități (...) Se confirmă că întâlnirile exploratorii au fost gândite pentru pentru o soluție unde companii care au făcut lobby și în România au furnizat sau furnizează în Germania, ca urmarea unei proceduri de selecție, de achiziție publică sau de parteneriat public privat, astfel de soluții."

Mihai Gâdea: "România putea să facă acest proiect?"

Dragoș Vlad: "Da."

Mihai Gâdea: "Cu toate acestea, dumneavoastră sunteți dat afară, iar proiectul este dat unei companii germane."

Dragoș Vlad: "Se caută mecanisme prin care se compania germană ajunge să furnizeze soluții."

Ce spune Guvernul despre Portofelul European de Identitate Digitală. Cum va fi folosit RoEUDIW

România preia soluţia tehnică dezvoltată de Germania pentru implementarea portofelului digital, a anunțat Guvernul Bolojan, la finele săptămânii trrecute.

Portofelul european pentru identitate digitală (RoEUDIW) este un proiect menit să ofere fiecărui cetăţean un mecanism sigur, privat şi interoperabil de identificare digitală la nivelul Uniunii Europene (UE), informează un comunicat de presă al Guvernului.

Potrivit sursei citate, portofelul digital va permite cetăţenilor români să îşi dovedească identitatea şi să stocheze în siguranţă documente electronice (permis de conducere, diplome universitare, card de sănătate etc.).

Proiectul foloseşte ca bază tehnică soluţia dezvoltată de Germania în regim open-source. Această abordare permite preluarea gratuită a codului sursă şi a componentelor tehnice.

"Fiecare utilizator va deţine controlul deplin asupra propriilor date personale, putând partaja doar atributele necesare fără a dezvălui informaţii suplimentare (de exemplu, pentru verificarea vârstei se va putea selecta doar data de naştere, fără a dezvălui CNP-ul).

Toate datele personale rămân stocate exclusiv în infrastructura naţională. Mai mult, caracterul interoperabil al portofelului le permite cetăţenilor români să îşi dovedească identitatea şi să acceseze servicii în orice stat membru al Uniunii Europene, facilitând astfel mobilitatea şi accesul la servicii transfrontaliere", precizează Executivul, potrivit Agerpres.

Ministerul Afacerilor Interne este furnizorul oficial al aplicației. Rolul STS

Coordonarea grupului de lucru interinstituţional creat în cadrul Comisiei RoEUDIW va fi asigurată de cabinetul viceprim-ministrului Oana Gheorghiu, cu misiunea de a construi cadrul legal şi capacitatea de implementare a proiectului românesc privind portofelul european de identitate digitală.

De asemenea, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT) acţionează ca autoritate de supraveghere a ecosistemului EUDIW şi punct unic de contact pentru cooperarea transfrontalieră. Astfel, MEDAT coordonează guvernanţa, inclusiv elaborarea actelor normative şi relaţia cu actorii publici şi privaţi. Totodată, acesta asigură monitorizarea tehnică a soluţiilor implementate.

În acelaşi timp, Ministerul Afacerilor Interne (MAI) este furnizorul oficial al aplicaţiei mobile (RO Wallet) şi al infrastructurii de backend. Totodată, MAI emite datele de identificare a persoanei (PID) la nivel de asigurare "ridicat" şi oferă atestate pentru verificarea vârstei, găzduind soluţia în HUB-ul MAI.

Guvernul menţionează că Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) va îndeplini următoarele roluri:

Access Certificate Authority (ACA) - emite certificate de acces pentru participanţii la ecosistem (furnizori de portofel, emitenţi şi beneficiari);

Provider of Registration Certificates - emite certificate de înregistrare pentru toţi beneficiarii înregistraţi în registrul entităţilor care furnizează servicii în portofelul electronic;

Administrator de Registru - asigură dezvoltarea, administrarea şi mentenanţa registrului centralizat al beneficiarilor (Relying Parties), precum şi a infrastructurii asociate, găzduite în Cloudul Privat Guvernamental - componenta de Cloud Intern;

Attestation Scheme Provider - asigură dezvoltarea, administrarea şi actualizarea schemelor naţionale de atestate (calificate şi necalificate), precum şi a infrastructurii asociate, găzduite în Cloudul Privat Guvernamental - componenta de Cloud Intern.

Guvern: În 2026, eforturile sunt concentrate pe implementarea primei versiuni a aplicaţiei mobile RoEUDIW

"Dezvoltarea soluţiei şi a ecosistemului RoEUDIW se realizează etapizat, pe parcursul mai multor faze succesive, fiecare construind pe rezultatele celei anterioare. Pe parcursul primei faze (2026), eforturile sunt concentrate pe: implementarea primei versiuni a aplicaţiei mobile RoEUDIW; emiterea PID şi dezvoltarea funcţionalităţii de verificare a vârstei; finalizarea cadrului normativ. România valorifică eficient resursele disponibile, construind proiectul pe baza unor soluţii tehnice şi scheme de certificare preluate din ţări europene avansate, cu care au fost deja iniţiate colaborări", se arată în comunicat.

În acest context, România va adopta şi utiliza soluţia germană pentru Portofelul European de Identitate Digitală, în urma unei evaluări riguroase a soluţiilor EUDI Wallet aflate în diferite stadii de implementare în alte state membre, precum şi a strategiilor de dezvoltare pe termen lung ale ecosistemului.

"Viziunea Germaniei privind un ecosistem EUDI Wallet complet, care pune accent atât pe inovaţie, cât şi pe protecţia utilizatorilor, reflectă angajamentul faţă de valorile europene ale confidenţialităţii, securităţii şi suveranităţii datelor, pe care România le împărtăşeşte profund, iar prin adoptarea acestei soluţii România reduce duplicarea eforturilor şi contribuie la un ecosistem colaborativ, bazat pe inovaţie împărtăşită. Soluţia germană este dezvoltată în regim open-source, ceea ce permite României să beneficieze în mod gratuit de toate resursele necesare - cod sursă, scheme de certificare şi componente tehnice - pe care le poate adapta şi dezvolta în continuare conform nevoilor naţionale", notează Executivul.

În acest fel, România realizează economii bugetare semnificative, evitând costurile dezvoltării de la zero a unei infrastructuri complexe, şi se înscrie totodată într-un demers de solidaritate europeană, în care statele membre construiesc împreună, pe baze comune, viitorul identităţii digitale la nivelul Uniunii.

Pe viitor, România intenţionează să deschidă piaţa şi către furnizorii privaţi de portofel digital, cu condiţia ca aceştia să fie certificaţi conform schemei naţionale, iar organizaţiile interesate sunt invitate să transmită o scrisoare de intenţie la adresa [email protected]", se spune în comunicatul guvernamental.