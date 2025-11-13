Ciolacu, atac furibund la Bolojan: "A blocat totul, confundă reforma cu concedierile. Se crede Mesia al României"

4 minute de citit Publicat la 22:33 13 Noi 2025 Modificat la 22:41 13 Noi 2025

Marcel Ciolacu spune că nu deficitul bugetar ar fi cea mai mare problemă a României. Foto: Hepta

Fostul premier PSD Marcel Ciolacu s-a dezlănțuit, joi seara, la Sinteza Zilei, într-un atac la actualul șef liberal de guvern, Ilie Bolojan.

Ciolacu, care candidează pe 7 noiembrie pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău, a repetat, în studio, că "reforma lui Bolojan înseamnă doar concedieri", că premierul se vede un "Mesia al României" și că nu deficitul bugetar este cea mai mare problemă a României, ci deficitul comercial.

Mihai Gâdea: "Am prezentat la începutul emisiunii scrisoarea de la Comisia Europeană, prin care suntem informați de faptul că am putea să pierdem aproape un miliard pe cele trei jaloane. Avem aceasta situație cu Lukoil, în care prețul (la carburanți) ar putea să explodeze. Avem aceasta situație cu deficitul (...) Întrebarea mea pentru dumneavoastră, mai ales în acest context: este cine este vinovat? Cine sunt vinovații pentru aceasta situație?"

Marcel Ciolacu: S-a căutat un salvator, Bolojan, care confundă funcția cu nevoia lui de a fi Mesia al României

Marcel Ciolacu: "Depinde la ce ne referim. În primul rand, începem cu deficitul. Eu am intrat în funcția de prim-ministru având un deficit, în septembrie 2023, de 7,1% și imediat am luat anumite măsuri astfel încât să putem închide deficitul într-o zona din care sa putem negocia cu Comisia o revenire la deficitul de 3% în șapte ani.

Nu suntem primul stat care are nevoie de investiții. De exemplu, Spania în 2012 a avut deficit de 11%.

Marea problema este că după ce s-a făcut acest schimb de prim-miniștri, s-a căutat un salvator. S-a cautat un vinovat de serviciu.

Eu fiind după cinci prim-miniștri PNL, după ce România a avut cele mai mari investiții din istorie postdecembristă, de 120 de miliarde, după ce, în sfârșit, Moldova are o autostrada funcțională ... S-a căutat un salvator care a confundat funcția cu nevoia de a fi Mesia al României."

Mihai Gâdea: "Vă referiți la premierul Bolojan."

Marcel Ciolacu: "Exact la dânsul mă refer. Atâta timp cat ieși continuu la televizor și spui 'dezastru', anunți dezastrul, atâta timp cat îngheți, blochezi toate investițiile... Noi am avut creștere economica pe investiții și pe consum, în timp ce motorul Europei, Germania, a intrat în recesiune, având două trimestre negative. Germania este partenerul principal, partenerul nr. 1 economic al României.

Toate aceste lucruri îți arătau anumite semnale.

Cu adevărat au fost investiții mai mult decât ne așteptam, pentru ca am avut de închis un exercițiu financiar trecut și, pentru prima oara în istoria României, acel exercițiu financiar a fost închis cu peste 99%. Niciodată nu s-a mai întâmplat ..."

Mihai Gâdea: "Ce-i reproșați premierului Bolojan?"

Marcel Ciolacu: Dacă aveam pe vremea mea inflație de 10% și motorina la 8 lei litrul, îmi dădeau foc în Piața Victoriei

Marcel Ciolacu: "Faptul că a venit la televizor spunând 'Am evitat incapacitatea de plată'.

Dar când a fost România în incapacitate de plată? În afara de domnia sa, ce analist, ce expert (a ieșit să spună asta)? A ieșit Banca Națională să spună ca suntem în incapacitate de plată? Când Banca Națională are cele mai mari rezerve valutare din istoria ei. 80% din deficit se regăsește în investiții.

A mai avut România deficit mare și s-au regăsit 20% (din investiții în deficit). Problema României, cea mai gravă, nu este deficitul bugetar. Problema cea mai gravă a României este deficitul comercial. De aceea, din buget trebuie să întorci în sectoarele unde se importă cel mai mult, de exemplu, alimentele.

Toate programele și toate ajutoarele de stat, IMM-urile, totul este blocat, absolut totul, în acest moment, în România (...)

Vedeți, am ajuns la 8 lei motorina. Cu inflația am ajuns la 10%. Eu cred ca mi se dădea foc în Piața Victoriei (cu astfel de cifre).

Confundăm reforma cu concedierile. Despre ce reformă vorbim? În Educație? Am fost in 60 de localități în Buzău în perioada asta: toate școlile sunt renovate, toate au dotări pe PNRR.

Copiii, de la clasa pregătitoare până la clasa a 5-a, învață, toți, în aceeași clasă, cu același învățător. Asta e reforma făcută în Educație, care a adus o economie de 0.01%."

Ciolacu: România nu a avut și nu are această problemă a intrării în incapacitate de plată. E o tâmpenie

Pe parcursul discuției în studio, Marcel Ciolacu a revenit la subiectul potențialei incapacități de plată a României.

"România nu a avut această problemă și nu are această problemă, de a intra în incapacitate (de plată). E o tâmpenie! Numai o criză politică de 6-8 luni de zile, în care se blochează fondurile europene și nu mai poți să te împrumuți...

Dar tu, când ești prim-ministru... și aș vrea să luăm declarațiile, când au fost făcute, și să ne uităm la Ministerul de Finanțe, că sunt date publice, să vedeți cum crește imediat dobânda după o asemenea declarație a unui prim-ministru, oriunde în lume.

Singuri ne-am făcut rău. De ce? Din dorința de a arăta cum salvezi tu România - uitați, domnule, în ce necaz eram și cum am ieșit. Ne-am afundat: dintr-o criză bugetară, am ajuns în pragul unei crize economice și al unei crize sociale", a afirmat Marcel Ciolacu la Sinteza Zilei.