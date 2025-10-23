Marcel Ciolacu candidează la alegerile locale din 7 decembrie. Constantin Toma: „Îmi va fi greu să spun 'Votați-l că e baiat bun'”

2 minute de citit Publicat la 16:17 23 Oct 2025 Modificat la 16:17 23 Oct 2025

Fostul președinte al PSD candidează pentru funcția de președinte al CJ Buzău. Foto: Hepta

Fostul premier Marcel Ciolacu ar urma să fie confirmat, sâmbătă, drept candidat PSD pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău, la algerile locale parțiale din 7 decembrie. Decizia va fi luată la Conferinței Extraordinare a Partidului Social Democrat Buzău.

Alegerile locale din județul Buzău se vor ține pe 7 decembrie, la fel ca și cele din București, conform hotărârii de guvern adoptate joi.

La Buzău, Ciolacu pare să-și fi asigurat sprijinul primarului din municipiu, Constantin Toma, după cum a declarat acesta joi, la Decisiv.

Constantin Toma: L-am criticat pe Ciolacu pentru tâmpeniile făcute. Să merg să spun "Votați-l, că e băiat bun" e foarte greu

Cătălina Porumbel: "Domnule primar, când veți merge pe stradă și o să faceți campanie pentru Marcel Ciolacu, o să le spuneți oamenilor 'Votați-l pe Marcel Ciolacu pentru că...'"

Constantin Toma: "Acum m-am blocat total. Trebuie să mă gândesc ce să spun. Vă dați seama ca nu am nimic în cap în momentul asta...Eu sunt într-o situație foarte proastă. L-am criticat pe bună dreptate pentru tâmpeniile pe care le-a făcut și acum să merg cu dumnealui să spun 'Uite ce băiat bun este Marcel Votați-l'... E foarte greu."

Cătălina Porumbel: "Nu vă e teamă că va face bugetul praf și la Buzău?"

Constantin Toma: " Păi aici e un buget mai mic. Așa cum știți, bugetul de la Consiliul Județean se finanțează 100% de la București. Și mă gândesc că dacă vine domnul Grindeanu (premier) din 2027, la Buzău, va curge numai lapte și miere."

Cătălina Porumbel: "Mergeți la Congresul PSD pe 7 noiembrie?"

Constantin Toma: "Păi, dacă mă bagă în delegație, o să merg (...) Nu au de ce să se teamă, pentru că eu eram în echipa lui Titus Corlățean. Mai erau câțiva colegi și a făcut bine Titus (Corlățean, retras din cursa pentru șefia PSD, n.r.) că nu le-a dat și lor numele..."

Cătălina Porumbel: "Îl votați pe Sorin Grindeanu, domnule primar?"

Constantin Toma: "Personal, nu. Voi vota împotrivă, chiar dacă nu va ajuta cu nimic treaba asta."

Cătălina Porumbel: "Iar la Consiliul Județean puneți ștampila pe domnul Ciolacu."

Constantin Toma: "Până la urmă, Marcel Ciolacu este cel care m-a propus să candidez la Primăria Buzău și nu i-am făcut de râs, nici pe el, nici pe buzoieni, zic eu, cel puțin prin prisma voturilor pe care le-am primit. Dar asta-i viața, ce să facem? Mergem înainte."

Cum arată situația la CJ Buzău înainte de alegerile din 7 decembrie

Momentan, funcția de președinte al CJ Buzău este ocupată interimar de Adrian Petre.

Fostul președinte Lucian Romașcanu a fost numit în vara acestui an, din partea României, în funcția de membru al Curții de Conturi Europene.

Marcel Ciolacu și-a anunțat în ultima perioadă intenția de a candida la conducerea Consiliului Județean Buzău.

''De principiu, candidatul PSD pentru funcția de președinte al CJ Buzău va fi Marcel Ciolacu. Decizia va fi luată însă sâmbătă în cadrul Conferinței Extraordinare a organizației județene PSD Buzău'', a declarat joi președintele PSD Buzău, Romeo Lungu, citat de Agerpres.

Pentru alegerile locale parțiale din Buzău, Uniunea Salvați România nu exclude o alianță cu Partidul Național Liberal.

Alianța pentru Unirea Românilor își va anunța candidatul pe parcursul săptămânii viitoare.