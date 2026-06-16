Aripa Bolojan și-a pregătit următoarele mișcări la un restaurant de lux din București, în timp ce tabăra pro Veștea negocia cu PSD

1 minut de citit Publicat la 21:44 16 Iun 2026 Modificat la 21:57 16 Iun 2026

Susținătorii lui Bolojan s-au adunat într-un restaurant din București. Sursă: Antena 3 CNN

În timp ce liderii PSD negociau la Vila Lac împreună cu gruparea pro-Veștea din Partidul Național Liberal, apropiații lui Ilie Bolojan s-au adunat, marți seară, într-un restaurant de lux din centrul Capitalei.

Informația a fost dezvăluită marți seară de Mihai Gâdea, CEO Antena 3 CNN și realizator "Sinteza Zilei."

Imagini exclusive Antena 3 CNN au probat prezența în restaurant a mai multor politicieni fideli actualului premier interimar și președinte PNL.

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"Se află acolo președintele Senatului, Mircea Abrudean, primarul din Oradea, Florin Birta, europarlamentarul Gheorghe Falcă, senatorii Mihai Coteț și Silviu Coșea. Vom afla informații despre această întâlnire chiar de la oamenii lui Ilie Bolojan, care n-au mai ajuns la reuniunea de la restaurant, dar care se află în studioul Antena 3 CNN.

Vom afla ce a schimbat UDMR-ul din dorința de a vota guvernul lui Adrian Veștea.

Ieri, la această oră, UDMR-ul spunea că va intra în Guvern sau, dacă nu va intra în Guvern, în cel mai rău ca va vota cabinetul Veștea.

Pe holurile Parlamentului se vorbește despre faptul că s-au făcut niște intervenții pentru ca UDMR-ul să se schimbe", a spus Mihai Gâdea în deschiderea emisiunii.

El l-a întrebat pe deputatul PNL Robert Sighiartău, susținător al lui Ilie Bolojan, de ce nu se află la restaurantul unde "mănâncă și negociază" colegii săi.

"Eu am mâncat la prânz. Seara nu prea mănânc, așadar nu e nevoie să mă duc la restaurant. Am venit de la Partidul Național Liberal.

Cred că s-au adunat colegii să discute, să mai stea de vorbă. E foarte bine acest lucru. Nu este nimic secret.

Ne-am întâlnit aseară, am luat deciziile pe care le cunoașteți", a răspuns deputatul.