Cum arată primul Bentley electric din istorie. Torcal costă 230.000 de dolari

2 minute de citit Publicat la 07:54 25 Sep 2026 Modificat la 08:11 25 Sep 2026

Bentley a lansat primul său model complet electric, Torcal. Foto: Bentley Motors

Bentley a lansat primul său model complet electric, intrând astfel într-o zonă în care vrea să concureze inclusiv cu Ferrari și să testeze cât de dispuși sunt clienții foarte bogați să facă trecerea la mașini electrice, scrie CNBC.

Noul model, numit Torcal, este primul automobil complet electric din istoria de 107 ani a Bentley și devine al patrulea model din gama constructorului britanic, alături de Continental GT, Flying Spur și Bentayga.

Mașina a fost proiectată și dezvoltată la fabrica Bentley din Crewe, în nord-vestul Angliei.

Lansarea vine la doar trei luni după ce Ferrari și-a prezentat primul model complet electric, Luce, care a stârnit reacții împărțite. O parte dintre criticile apărute după lansare au vizat designul, foarte diferit de imaginea clasică a mașinilor sport Ferrari. Luce este și primul model cu cinci locuri din istoria mărcii italiene.

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Bentley spune că reacțiile au fost deja foarte bune

Frank-Steffen Walliser, președinte și CEO al Bentley Motors, a declarat joi pentru CNBC că noul Torcal este poziționat și ca preț la nivelul de intrare în gama Bentley.

„Se află, inclusiv ca nivel de preț, în zona de intrare pentru Bentley și am primit deja reacții foarte pozitive din toate piețele”, a spus el.

Torcal a fost prezentat oficial miercuri seară, la Londra.

Modelul are o autonomie de până la 600 de kilometri și poate accelera de la 0 la 60 de mile pe oră în mai puțin de trei secunde.

Prețul de pornire este de 173.000 de lire sterline, echivalentul a aproximativ 229.000 de dolari. Prin comparație, Ferrari Luce are un preț de 550.000 de euro, aproximativ 626.000 de dolari.

Bentley neagă că s-a inspirat din reacțiile la Ferrari

Întrebat dacă Bentley a tras vreo concluzie din reacțiile provocate de lansarea modelului electric Ferrari, Walliser a spus că nu.

„Nu, nu chiar, pentru că industria auto funcționează pe termen foarte lung. Dezvoltarea și proiectarea unei mașini durează ani. Este un ciclu de patru ani, așa că nu poți reacționa pur și simplu la ceea ce face un competitor”, a explicat el.

Șeful Bentley spune că acceptarea mașinilor electrice în rândul clienților continuă să crească și că publicul este acum mai familiarizat cu ceea ce poate oferi această tehnologie.

„Vedem o acceptare tot mai mare pentru mașinile electrice. Există și mai multe cunoștințe în rândul clienților, iar clienții noștri știau foarte bine ce poate face această tehnologie”, a spus Walliser.

Porsche și Lamborghini și-au redus ambițiile în zona electrică

Strategia Bentley vine într-un moment în care alți producători de mașini sport și de lux au devenit mai prudenți în privința electrificării.

Porsche și Lamborghini și-au redus planurile pentru lansarea unor noi modele electrice, pe fondul cererii slabe.

Bentley spune însă că interesul clienților bogați pentru mașinile electrice este în creștere.

Walliser a explicat că obiectivul companiei a fost să construiască un „Bentley adevărat”, chiar și în format electric, păstrând elementele care definesc marca, precum designul, comportamentul la volan și experiența sonoră.