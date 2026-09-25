Secretul longevității ar putea fi în mușchi: ”Toate funcțiile legate de antiaging și longevitate sunt corelate cu mușchii”

Activitatea musculară și menținerea masei musculare au un rol central. Foto: Getty Images

Bucureștiul găzduiește în aceste zile evenimente dedicate cercetării în domeniul longevității. Lideri mondiali și promotori ai politicilor pentru sănătatea vârstnicilor discută despre prelungirea perioadei de viață activă și despre modul în care știința poate schimba felul în care privim îmbătrânirea.

Evenimentul, conceput ca o platformă de transfer tehnologic și educație avansată, are loc la Biblioteca Națională din Capitală și este organizat în parteneriat cu International Longevity Alliance.

Conferința, ajunsă la cea de-a doua ediție, este organizată de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României și deschide cea de-a patra ediție a Longevity Expo Forum Fest, eveniment dedicat longevității și medicinei viitorului.

„Scopul este să aduc soluții concrete pentru oameni”

Printre temele discutate se află și modul în care cercetarea avansată și tehnologia pot fi transformate în soluții accesibile oamenilor. Gabriel Peșa, biohacker și expert în longevitate și nutriție, spune că acesta este unul dintre obiectivele activității sale.

„Asta înseamnă munca mea de biohacking și expert în longevitate și nutriție. Sunt mai multe domenii pe care le servesc în momentul de față, dar scopul este să aduc soluții concrete pentru oameni.

Fac cumva trecerea dintre domeniul de cercetare avansat și tehnologia aplicată, soluțiile aplicate. De exemplu, eu produc aminoacizi esențiali, care sunt cei mai importanți pentru corpul uman. De ce? Pentru că avem nevoie de ceva cu care să construim și cu care să menținem această «mașinărie», sau celulele, dacă vorbim direct de funcțiile celulare.

Și atunci creez, practic, un pod între aceste zone, ca oamenii să beneficieze de niște soluții reale. Asta este munca mea de biohacking, în care, pe de o parte, testez lucrurile foarte avansate și determin cât de sigur este să mergi pe o anumită direcție sau să aplici anumite tehnologii și dacă aceste tehnologii sunt la îndemâna omului obișnuit”, a explicat Gabriel Peșa.

De ce vorbește lumea longevității tot mai mult despre mușchi

În ceea ce privește longevitatea și îmbătrânirea sănătoasă, expertul consideră că activitatea musculară și menținerea masei musculare au un rol central.

„Din perspectiva longevității sau a biohacking-ului sau a acestui curent antiaging la nivel mondial, este factorul numărul unu. Toată lumea, în momentul de față, agreează că, practic, longevitatea se învârte și este determinată, este coordonată de activitate musculară și de capacitatea musculară de a asigura mișcarea, dar nu numai mișcarea, pentru că aici este o chestiune foarte interesantă.

Oamenii cred că mușchii sunt doar niște mușchi. Dar aceștia reprezintă un multi-organ care determină funcțiile principale, pentru că organismul uman este făcut să se miște.

Și atunci directiva principală, care este supraviețuirea, este determinată practic de capacitatea musculară și de integritatea musculară, de volumul muscular. Și atunci toate funcțiile legate de antiaging și longevitate sunt corelate cu mușchii”, a concluzionat Gabriel Peșa.