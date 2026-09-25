La câte puncte de penalizare se ia permisul și pe ce perioadă. Cum verifici câte ai acumulat

Șofer oprit de polițist la un control în trafic. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Toți șoferii români ar trebui să știe la câte puncte de penalizare se ia permisul și ce prevede Codul Rutier în acest sens, dar și cum poți verifica punctele acumulate și ce perioadă de valabilitate au acestea.

Potrivit legislației rutiere în vigoare, permisul de conducere se suspendă atunci când un șofer acumulează 15 puncte de penalizare. În cazul primei suspendări pentru atingerea acestui prag, perioada este de 30 de zile. Dacă șoferul acumulează din nou cel puțin 15 puncte în următoarele 12 luni de la expirarea ultimei suspendări, perioada crește la 60 de zile.

Punctele de penalizare sunt aplicate pentru anumite abateri la regimul circulației, iar evidența lor poate fi verificată de șoferi online, prin platforma HUB a Ministerului Afacerilor Interne.

Permisul se suspendă la acumularea a 15 puncte

Potrivit articolului 103 din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, acumularea a 15 puncte de penalizare atrage suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru 30 de zile.

Poliția Rutieră trebuie să îl înștiințeze pe șofer cu privire la atingerea pragului de 15 puncte și la perioada de suspendare, în termen de 15 zile de la aplicarea ultimelor puncte care duc la atingerea acestui prag.

Suspendarea începe din ziua imediat următoare predării permisului, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data aplicării ultimelor puncte de penalizare. În cazul în care permisul este deja afectat de o altă suspendare, noua perioadă se execută după încheierea celei aflate deja în curs.

Este important de știut și că suspendarea pentru cumularea celor 15 puncte anulează toate punctele de penalizare acumulate până la acel moment.

Perioada de suspendare

Pentru prima acumulare a 15 puncte de penalizare, suspendarea dreptului de a conduce este de 30 de zile.

Există însă o situație în care perioada este mai lungă. Dacă șoferul ajunge din nou la cel puțin 15 puncte de penalizare în intervalul de 12 luni de la expirarea ultimei suspendări, permisul va fi suspendat pentru 60 de zile.

Legislația permite, în anumite condiții, reducerea perioadei de suspendare. Potrivit formei actuale a OUG nr. 195/2002, perioada de suspendare aplicată pentru anumite contravenții poate fi redusă cu o treime dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute de lege, printre care promovarea testului de verificare a cunoașterii regulilor de circulație și deținerea permisului de cel puțin un an înainte de săvârșirea faptei.

Începând cu 27 martie 2026, o altă condiție este dovada achitării obligațiilor de plată datorate bugetului local provenite din amenzile contravenționale aplicate pentru încălcarea regulilor de circulație. Modificarea a fost introdusă prin OUG nr. 7/2026.

Reducerea nu se aplică în toate situațiile. De exemplu, șoferii care acumulează din nou cel puțin 15 puncte în cele 12 luni de la expirarea ultimei suspendări nu beneficiază de această reducere.

Când expiră punctele de penalizare

Punctele de penalizare se anulează, potrivit OUG nr. 195/2002, la împlinirea termenului de 6 luni de la data constatării contravenției.

Există însă o excepție importantă. Dacă este depusă o plângere împotriva procesului-verbal prin care au fost aplicate puncte care contribuie la atingerea pragului de 15, termenul de anulare se suspendă, în condițiile prevăzute de lege, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești.

De asemenea, atunci când suspendarea pentru cumularea a 15 puncte devine efectivă, toate punctele acumulate până la acel moment sunt anulate.

Prin urmare, punctele nu rămân permanent în evidența activă a șoferului. Pentru fiecare sancțiune se aplică termenul legal de șase luni, cu excepțiile prevăzute de legislație.

Cum poți verifica numărul de puncte acumulate

Șoferii își pot verifica online situația sancțiunilor rutiere prin HUB MAI, platforma digitală a Ministerului Afacerilor Interne.

Serviciul „Istoric sancțiuni rutiere. Puncte penalizare. Status permis” este disponibil online și este furnizat de Poliția Română. Documentul poate fi obținut gratuit, iar informațiile sunt generate automat.

Pentru a solicita istoricul, șoferul trebuie să se autentifice în contul personal din HUB MAI, să acceseze secțiunea „Șoferi și vehicule”, apoi „Istoricul sancțiunilor rutiere” și să selecteze opțiunea pentru solicitarea istoricului. Documentul este apoi disponibil pentru vizualizare și descărcare.

MAI precizează că istoricul poate fi solicitat și prin intermediul structurilor de poliție rutieră.

Astfel, un șofer care vrea să afle dacă se apropie de pragul la care își poate pierde temporar dreptul de a conduce nu trebuie să aștepte o notificare: își poate verifica online situația sancțiunilor și punctele de penalizare din evidențele oficiale.