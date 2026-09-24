Cum pot verifica şoferii români dacă maşina second hand pe care vor s-o cumpere figurează ca fiind furată

Cum pot verifica şoferii români dacă maşina second hand pe care vor s-o cumpere figurează ca fiind furată / sursă foto: Getty Images

Şoferii care se întreabă dacă maşina second hand pe care vor s-o cumpere figurează ca fiind furată au o soluţie. Poliţia România le pune la dispoziţie o bază de date în care oamenii pot verifica o astfel de situaţie, în cazul unui autoturism înmatriculat deja în ţara noastră.

Înainte de a căuta în baza de date a Poliţiei Române, şoferii trebuie să ştie marca maşinii, numărul de înmatriculare, seria de caroserie şi categoria vehiculului.

Toate aceste date trebuie încărcate în "câmpurile" din aplicaţie, apoi softul va genera un răspuns, dacă maşina figurează ca fiind furată. Românii care i-au întrebat pe poliţişti despre situaţia unei maşini au fost direcţionaţi către această pagină.

Acte necesare la înmatricularea unei maşini

În cazul transcrierii dreptului de proprietate a unei maşini înmatriculate deja în România, şoferii au nevoie de următoare acte, potrivit DGPCI:

1) Cererea solicitantului;

2) Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original şi în copie, şi, în cazul vehiculelor care fac obiectul unui contract de leasing, un extras din contractul de leasing care să conţină cel puţin părţile, obiectul, durata contractului, datele de identificare a vehiculului şi semnăturile părţilor, însoţit de dovada declarării fiscale la organul fiscal local de la domiciliul sau sediul deţinătorului mandatat.

Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii trebuie să fie înregistrat (pe document trebuie să se regăsească numărul de înregistrare în REMTII- Registrul de Evidență a Mijloacelor de Transport Înmatriculate/Înregistrate) în evidenţele organului fiscal local de la domiciliul sau sediul dobânditorului, respectiv de la reşedinţa acestuia, în cazul persoanelor fizice cu domiciliul în străinătate, cu excepţia situaţiei înmatriculării temporare a autovehiculelor şi remorcilor ce urmează a fi scoase din ţară în vederea înmatriculării în alt stat;

3) Actul de identitate al solicitantului, în termenul de valabilitate a acestuia, în original, sau, în cazul persoanelor juridice, documentele care atestă dobândirea personalităţii juridice, denumirea, sediul şi reprezentantul legal, în original sau în copie (de exemplu: certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului însoțit, după caz, de împuternicire/delegație acordată de reprezentantul legal), precum şi actul de identitate al reprezentantului legal, în original, sau, după caz, al persoanei împuternicite;

În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se vor prezenta actul de identitate sau, după caz, documente care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie, precum şi documentul care să ateste dreptul legal în virtutea căruia persoana poate folosi vehiculul, în original şi în copie, însoțit de acordul scris al acesteia cu privire la efectuarea operaţiunii;

4) Cartea de identitate a vehiculului, în original;

5) Certificatul de înmatriculare anterior;

În locul certificatului de înmatriculare, poate fi depusă declaraţia de pierdere ori dovada reţinerii în condiţiile art. 112 alin. (1) lit. y) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau a declarării furtului acestuia, emisă de către autorităţi competente (înmatricularea vehiculului este suspendată);

Depunerea documentelor de mai sus nu este necesară în cazul vehiculelor intrate în proprietatea statului român şi valorificate prin intermediul instituţiilor abilitate.

6) Plăcuţele cu numărul de înmatriculare emise anterior;

În locul plăcuțelor, poate fi depusă declaraţia de pierdere ori dovada reţinerii sau declarării furtului acestora, emisă de către autorităţi competente;

Depunerea plăcuțelor cu numărul de înmatriculare sau a documentelor de mai sus nu este necesară:

a) în cazul vehiculelor intrate în proprietatea statului român şi valorificate prin intermediul instituţiilor abilitate;

b) în cazul în care plăcuţele se transferă automat noului proprietar, în condiţiile art. 24 alin. (4) din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

c) dacă fostul proprietar a optat pentru păstrarea combinaţiei numărului de înmatriculare, iar combinaţia numărului de înmatriculare nu a fost restricţionată conform legii.

7) Dovada achitării contravalorii certificatului de înmatriculare – 76 lei - (pentru modalitățile de plată consultați secțiunea taxe și tarife);

În cazul achitării contravalorii certificatului de înmatriculare prin intermediul SNEP – ghiseul.ro, nu este necesară depunerea dovezii de plată.

8) Dovada plății contravalorii noilor plăcuțe cu număr de înmatriculare și după caz, a tarifului legal de atribuire a unei combinații preferențiale a numărului de înmatriculare;

Plata se poate face prin internet banking, virament bancar, mandat poștal în contul trezoreriei statului (vezi lista conturi - unitati teritoriale) sau numerar la ghișeu odată cu depunerea documentelor;

În cazul achitării contravalorii plăcuțelor cu număr de înmatriculare și a contravalorii tarifului de atribuire a unei combinații preferențiale prin intermediul SNEP – ghiseul.ro, nu este necesară depunerea dovezii de plată;

Plata contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare nu este necesară:

a) în cazul în care acestea se transferă automat noului proprietar, în condiţiile art. 24 alin. (4) din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările şi completările ulterioare, iar combinaţia numărului de înmatriculare nu a fost restricţionată conform legii;

b) atunci când solicitantul optează pentru atribuirea unei combinaţii păstrate a numărului de înmatriculare care nu a fost restricţionată conform legii, și nu solicită confecționarea unor noi plăci cu număr de înmatriculare.

9) Copia contractului de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie (RCA), încheiat pe numele proprietarului vehiculului, în termenul de valabilitate al acestuia;

10) Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât proprietarul, sau, după caz, împuternicire avocaţială în cazul în care documentele se depun prin avocat;

În cazul reprezentării solicitantului prin avocat, identificarea se va realiza numai prin cardul de avocat vizat pentru anul respectiv, iar în absenţa cardului de avocat identificarea se va realiza prin adeverinţa eliberată de către baroul din care face parte acesta, însoţită de cartea de identitate, a transmis instituţia.