Surse: Ce a discutat Grindeanu cu Bolojan, despre Guvernul Mureșan: „Nu a acceptat varianta”. PSD amână decizia finală

Surse: Grindeanu și Bolojan s-au întâlnit miercuri și au discutat despre susținerea pentru Siegfried Mureșan. FOTO Profimedia Images

Sorin Grindeanu i-a cerut lui Ilie Bolojan să renunțe la varianta Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, având în vedere că acesta nu are voturile necesare în Parlament, însă liderul PNL a refuzat, potrivit surselor Antena 3 CNN. Joi, Grindeanu a anunțat că amână deocamdată decizia privind viitorul Guvern, ședința conducerii partidului urmând să aibă loc cel mai devreme luni.

Potrivit acelorași informații, social-democrații ar putea lua în calcul susținerea unui guvern condus de un premier tehnocrat, dar din care să facă parte și miniștri politici. Într-o asemenea formulă, PSD ar putea atât să voteze Cabinetul, cât și să intre la guvernare cu propriii miniștri.

Ședința Consiliului Politic Național al PSD, programată inițial pentru vineri, nu va mai avea loc atunci. O variantă luată în calcul este ca reuniunea să fie organizată online, luni.

După ce premierul desemnat va depune în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor, Birourile Permanente Reunite urmează să stabilească calendarul pentru procedura de învestire.

Grindeanu: „Eu nu alerg după întâlniri cu Siegfried Mureșan”

Sorin Grindeanu a declarat joi că nu a mai discutat cu Siegfried Mureșan după episodul de miercuri, când liderul PSD l-a așteptat aproximativ două ore la sediul partidului, însă premierul desemnat nu a mai venit.

Grindeanu a spus că în următoarele zile nu va mai fi în București și că Mureșan poate discuta, dacă dorește, cu ceilalți reprezentanți ai PSD.

„Nu, eu sunt deschis, dar în zilele următoare nu o să fiu în București, am alt program, dar colegii mei sunt. Dacă vrea să vorbim despre programul de guvernare, suntem disponibili”, a declarat liderul PSD, întrebat dacă a mai vorbit cu premierul desemnat.

Grindeanu urmează să meargă vineri în Caraș-Severin, iar apoi la Sinaia, unde are loc o reuniune a Organizației Femeilor Social Democrate. Duminică este programat să susțină un discurs în cadrul evenimentului.

„Eu nu alerg după întâlniri cu Siegfried Mureșan și cu echipa sa. Dacă dorește să aibă dialog... eu ieri am fost aici aproape toată ziua, apoi l-am anunțat că sunt la partid. Acum mai sunt câteva ore și intru într-un program care ține de întâlniri regionale pe care le am cu colegii din PSD”, a spus Grindeanu.

Grindeanu critică programul trimis de echipa lui Mureșan

Întrebat despre împărțirea funcțiilor într-un eventual Guvern Mureșan, liderul PSD a spus că aceasta este problema partidelor care încearcă să formeze Executivul și a criticat documentul transmis până acum de echipa premierului desemnat.

„E treaba lor, deocamdată nu au considerat politicos nici măcar să ne trimită un program de guvernare, pentru că ce au trimis aseară nu poate fi numit așa”, a spus Grindeanu.

Cu o zi înainte, Grindeanu îl așteptase pe Siegfried Mureșan la sediul PSD pentru discuții. După aproximativ două ore, acesta a plecat și le-a spus jurnaliștilor: „Se pare că Mureșan nu vrea să fie prim-ministru”.

Premierul desemnat a explicat ulterior de ce nu a mers la sediul PSD.

„Sunt sigur că domnul Grindeanu și cu mine vom avea ocazia să discutăm, dar mereu pe picior de egalitate. Eu nu comand domnului Grindeanu la ce oră și unde să ne întâlnim și nici domnia sa să nu îmi comande mie la ce oră și unde să ne întâlnim”, a declarat Siegfried Mureșan.

Grindeanu spune că numele lui Mureșan nu a fost discutat cu ambasadorii

Liderul PSD a vorbit joi și despre întâlnirea pe care a avut-o cu mai mulți ambasadori și a susținut că situația premierului desemnat nu a fost subiect de discuție.

„Nici nu s-a pomenit numele lui Siegfried Mureșan. Nu a fost rostul acestei întâlniri. Evident că toată lumea își dorește un guvern stabil, dar nu am discutat despre asta, nu a existat acest nume în discuție”, a spus Grindeanu.

El a precizat că întâlnirea cu ambasadorii fusese stabilită în urmă cu două-trei săptămâni.