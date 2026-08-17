Metrul pătrat care nu vinde. De ce contează dispunerea mobilierului mai mult decât mobilierul în sine

Eficientizarea spațiului și a fluxului de clienți, factori esențiali pentru performanța magazinelor de proximitate.Sursa imagine: https://nextshopretail.ro/

Retailul de proximitate din România traversează cea mai agresivă etapă de expansiune din ultimul deceniu. Una dintre marile rețele de proximitate a deschis 100 de magazine într-o singură zi în iunie 2026 și a depășit pragul de 3.000 de unități la nivel național, în timp ce un alt lanț a ajuns la peste 1.700 de magazine.

Un grup internațional intrat pe piață în 2024 a construit organic, în doar doi ani, o rețea de 200 de magazine de proximitate.

Pentru comerciantul independent, concluzia practică nu este că trebuie să concureze la scară — nu poate. Este că trebuie să concureze la eficiență. Iar eficiența, într-un spațiu comercial, se măsoară într-un singur indicator: cât vinde fiecare metru pătrat pentru care se plătește chirie.

Un indicator pe care puțini proprietari îl calculează

Vânzările pe metru pătrat sunt, în retailul organizat, unul dintre indicatorii fundamentali de performanță. Cifra de afaceri totală nu spune nimic despre eficiența spațiului — un magazin mai mare va raporta aproape întotdeauna o cifră mai bună, pur și simplu pentru că are mai multă suprafață.

Vânzările pe metru pătrat elimină această distorsiune și arată dacă spațiul este folosit productiv, fiind cu atât mai relevante în piețele europene, unde chiria, utilitățile și costul cu personalul apasă puternic asupra productivității magazinului.

Problema pe care o scoate la iveală acest indicator este că suprafața se plătește uniform, dar nu produce uniform. Când categoriile cu rotație rapidă sunt amplasate în zone slabe, sau când spațiul valoros este ocupat de produse cu mișcare lentă, indicatorul scade — la fel se întâmplă în cazul unei alocări deficitare a raftului sau al unei navigații neclare prin magazin.

În magazinele de proximitate, unde suprafața este oricum limitată, fiecare astfel de zonă slab valorificată cântărește proporțional mai mult decât într-un hipermarket.

Zonele care produc sub potențial

Prima dintre ele este chiar intrarea. În literatura de specialitate poartă numele de zonă de decompresie, iar comportamentul din interiorul ei este bine documentat. Primii metri de după ușă sunt spațiul în care cumpărătorul se adaptează și, în mare măsură, ignoră produsul: un display amplasat în acea bandă rămâne practic invizibil, indiferent cât de bine arată.

Pe hărțile de căldură (heatmaps) ale magazinelor, primii trei metri de după intrare apar frecvent drept cea mai „fierbinte" zonă — dar aceasta nu este un semnal de vânzare, ci un reflex de reorientare: clienții încetinesc pentru a se orienta, apoi merg mai departe.

A doua este înălțimea raftului. Cercetările din domeniu arată că poziționarea la nivelul ochilor poate genera vânzări cu până la 35% mai mari comparativ cu poziționarea pe polițele de jos. Într-un magazin mic, unde numărul de polițe la nivelul ochilor este limitat, alocarea lor devine o decizie comercială, nu una de simplă aranjare.

A treia ține de traseul clientului prin magazin. O zonă persistent evitată, înconjurată de trafic bun, indică aproape întotdeauna o problemă de traseu, nu de produs: marfa nu este văzută pentru că nimeni nu este direcționat pe lângă ea. Soluțiile sunt concrete — deschiderea liniei de vizibilitate prin coborârea mobilierului dintre intrare și zona respectivă, sau rotirea unei gondole cu nouăzeci de grade, care poate redirecționa întregul flux.

Miza acestor detalii este considerabilă, pentru că majoritatea deciziilor de cumpărare nu sunt luate acasă. Studiile din domeniu indică faptul că peste 70% dintre deciziile de achiziție se iau în magazin, iar factorul cu cea mai mare influență asupra lor nu este nici prețul, nici notorietatea brandului, ci poziționarea la raft.

De ce se ajunge aici

Explicația este, aproape întotdeauna, una de context, nu de neglijență. Mobilierul se alege devreme, sub presiune, într-o perioadă în care proprietarul are în paralel autorizații, furnizori, angajați și un termen de deschidere. Rafturile par componenta simplă a proiectului, iar criteriul de selecție se reduce frecvent la o singură întrebare: încape sau nu încape în spațiu.

Consecința este că o decizie cu efect pe termen lung se ia în cea mai aglomerată etapă a proiectului. Dispunerea mobilierului stabilește, pentru anii următori, pe unde circulă clientul, ce vede în primele secunde și ce nu găsește niciodată. Odată montată, se modifică rar — costul reorganizării, la care se adaugă zilele de activitate întreruptă, descurajează revenirea asupra deciziei inițiale.

Cine face amenajarea contează la fel de mult ca mobilierul

Un aspect adesea subestimat este experiența celui care proiectează amenajarea. Există o diferență practică între o abordare care pornește de la numărul de metri liniari de raft și una care pornește de la structura sortimentației, fluxul de intrare și ieșire al clientului, amplasarea zonei de casă și modul în care se gestionează marfa care intră la sfârșit de săptămână.

Merchandisingul este, în retailul organizat, o disciplină cu bugete și specialiști dedicați. În comerțul de proximitate rămâne, în cea mai mare parte, o intuiție nesistematizată — deși efectele sale asupra rezultatului lunar sunt proporțional mai mari. Chiar și un detaliu aparent minor, precum modul în care este poziționat un raft de pâine, poate influența atât veniturile, cât și încrederea clientului în magazinul din proximitatea lui. Fiecare element bine pus la punct adaugă valoare spațiului.

Etapa în care greșelile nu costă nimic

Tehnologia de randare 3D a devenit un instrument accesibil în amenajarea spațiilor comerciale, iar utilizarea ei înainte de comandă schimbă complet economia proiectului. Simulările virtuale de amenajare permit vizualizarea diferitelor configurații și evaluarea impactului lor asupra utilizării spațiului și a fluxului de clienți, fără a face modificări fizice.

În practică, proprietarul își poate vedea magazinul complet configurat — cu mobilierul dispus, culoarele dimensionate, zonele de casă și de frig amplasate — și poate interveni asupra oricărui element cât timp modificarea se face pe ecran, nu în teren. Obiectivul acestei etape este maximizarea suprafeței efective de vânzare din suprafața pentru care se plătește oricum chirie. Este singurul moment din proiect în care o decizie greșită poate fi corectată gratuit.

Un exercițiu de zece minute

Pentru un proprietar care vrea să evalueze situația din propriul magazin, diagnosticul inițial nu necesită investiție. Este suficientă o observație de zece minute, la o oră de trafic ridicat: unde se opresc clienții, ce zone parcurg fără să privească și în ce colțuri nu ajung deloc.

Suprafața pe care nu calcă nimeni se plătește integral. De obicei, este mai extinsă decât pare — iar recuperarea ei nu ține de mai mult spațiu, ci de o dispunere mai bună a celui existent.