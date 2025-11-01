Ministrul Muncii vrea mai puțini muncitori străini ca să rămână loc pentru românii dați afară: „În administrație, se întrevăd tăieri"

Florin Manole, ministrul Muncii. sursa foto: Hepta

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat într-un interviu, difuzat sâmbătă de Antena 3 CNN, că numărul maxim de muncitori străini, din afara UE, care pot fi angajați în țară, în anul 2026 va scădea la 90.000. Florin Manole a precizat că această reducere vine în contextul în care se așteaptă disponibilizări în rândul bugetarilor. Astfel, se dorește creșterea de locuri de muncă vacante, ocupate în prezent, cu precădere de lucrătorii asiatici.

“Acum avem stabilit de anul trecut pentru anul acesta un contingent de 100.000. Pentru anul viitor trebuie să venim cu un act normativ care să spună care este contingentul. Din cauza faptului că în administrație se întrevăd disponibilizări...A spus premierul că va trebui să se reducă personalul de exemplu în administrația locală. Eu din Ministerul Muncii nu știu pe cine aș putea să disponibilizez, nu sunt fanul disponibilizărilor sunt împotriva disponibilizărilor. Am avut o discuție cu premierul despre controale pe dizabilitate. I-am spus premierului că am dublat numărul de angajați de la Corpul de Control de la Agenția Națională pentru Dizabilități”, a precizat ministrul Muncii.

Ministrul Muncii vine cu precizări despre contingentul muncitorilor străini în România

El a mai spus că s-a ajuns la această cifră limită de 90.000 de muncitorii din afara UE în urma unui compromis, între planul inițial al Ministerului Muncii care dorea o reducere și mai mare, și dorința patronatelor care a solicitat o suplimentare a contingentului:

“Premierul a decis 90.000 de lucrători străini. A încercat o soluție de echilibru între opinia patronatelor și opinia Ministerului Muncii. Noi voiam să scădem la 75.000, patronatele voiau să crească la 150.000. Premierul a zis 90.000. E o soluție echilibrată și decentă, cu atât mai mult cu cât putem să revizuim această cifră oricând pe parcursul anului viitor în sus sau în jos”.

Întrebat în ce măsură crede că bugetarii dați afară în urma măsurilor de austeritate vor deveni livratori sau vor practica meseriile pe care tot mai puțini români și le doresc și pe care le practică migranții asiatici, Ministrul Muncii a răspuns:

“Lucrătorii străini sunt în România în domenii diverse. Avem nevoie de mai mult spațiu pentru lucrătorul român și avem nevoie de încă un lucru, de stimularea ocupării forței de muncă”.

De aemenea, ministrul Muncii a vorbit și despre un amplu program de stimulare a angajării în rândul tinerilor. Este vorba despre oferirea de stimulente financiare pentru tinerii care își caută pentru prima oară loc de muncă și care se angajează pentru o perioadă nedeterminată.

Cum vrea ministrul Muncii să stimuleze angajarea în rândul tinerilor

ANOFM va oferi fondurile europene pentru finanțarea unor programe care oferă stimulent pentru tineri de 1.000 de lei în primele 12 luni de angajare, 1.250 de lei în următoarele 12 luni.

Practic, statul va finanța parțial primul loc de muncă timp de doi ani, cu condiția ca după această perioadă, minim 18 luni să fie acoperite de angajator. “Obligatoriu tânărul trebuie să rămână la locul de muncă”, a precizat Marius Manole.

Ministrul Muncii a mai precizat că nu trebuie făcută o discriminare între români și muncitorii migranți:

“Eu nu echivalez joburile pe criteriul ăsta. Evident că pot să fie români care pot să fie bone. Am prieteni la mine pe stradă care au bonă din România. Nu aș vedea joburi dedicate asiaticilor, dedicate românilor, bugetarilor care ies din sistem. Există o paletă largă de locuri de muncă. Există probleme și la companii multinaționale”.

Imigranții nu beneficiază de facilități fiscale speciale

În ultimii ani, România a devenit un punct de atracție pentru muncitori străini, în special din Asia, pe fondul unui deficit major de forță de muncă în sectoare precum construcțiile, HoReCa, transporturile sau îngrijirea persoanelor vârstnice. În același timp, însă, crește și valul de ostilitate față de acești lucrători, alimentat de prejudecăți și percepții false, cum ar fi ideea că „ne iau locurile de muncă” sau că „trăiesc pe spatele statului român".

Realitatea este, însă, cu totul alta. Imigranții care lucrează legal în România nu beneficiază de facilități fiscale speciale doar pentru că sunt străini. Din punct de vedere al taxelor și contribuțiilor sociale, sunt tratați exact ca orice angajat român.