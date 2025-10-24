Patronatele cer Guvernului să permită angajarea mai multor străini, din 2026: România are nevoie acută de forță de muncă

Muncitorii străini care lucrează legal în România plătesc aceleași taxe ca orice angajat român. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

IMM România susţine propunerea Patronatului Importatorilor de Forţă de Muncă (PIFM) cu privire la necesitatea majorării contingentului de lucrători străini pentru anul 2026 la 150.000 de noi avize de muncă, a anunţat vineri organizaţia.

Joi, Patronatul Importatorilor de Forţă de Muncă din România (PIFMR) a transmis, într-un comunicat, necesitatea ajustării contingentului de lucrători străini pentru 2026, în funcţie de cererea reală din piaţă şi introducerea unor mecanisme flexibile, ca paşi esenţiali pentru menţinerea competitivităţii României şi continuitatea activităţilor economice.

"Această poziţie reflectă realităţile actuale ale pieţei muncii din România şi răspunde nevoii acute de forţă de muncă resimţite în numeroase domenii economice: construcţii, HoReCa, transporturi, agricultură şi servicii. În anul 2025 contingentul stabilit de Guvern a fost de 100.000 de lucrători, însă cererea reală a depăşit semnificativ această limită: peste 230.000 de cereri de avize de angajare au fost depuse până în luna octombrie, potrivit Inspectoratului General pentru Imigrări", susţin reprezentanţii IMM România în comunicatul remis vineri, potrivit Agerpres.

Potrivit organizaţiei patronale, un contingent mai mare de avize de muncă nu reprezintă doar o măsură necesară pentru acoperirea deficitului de forţă de muncă, ci şi o decizie strategică pentru menţinerea investiţiilor, competitivităţii economice şi sustenabilităţii sistemului fiscal şi de pensii.

"IMM România sprijină simplificarea şi digitalizarea procedurilor administrative pentru emiterea avizelor şi vizelor de muncă, astfel încât să se reducă durata procesării şi să se evite pierderea forţei de muncă către alte state şi îşi reafirmă angajamentul său de a sprijini măsuri pragmatice care contribuie la stabilitatea şi dezvoltarea mediului de afaceri, precum şi la integrarea sustenabilă a lucrătorilor străini în economia românească", se mai precizează în comunicat.