"România nu mai poate funcționa fără muncitori străini". Patronii cer Guvernului să aducă mai multă forță de muncă din afară

2 minute de citit Publicat la 23:45 22 Oct 2025 Modificat la 23:54 22 Oct 2025

Patronii români avertizează că sectoare precum logistica, HoReCa și logistica nu mai pot funcționa fără muncitori străini. Foto: Hepta

Autoritățile române trebuie să suplimenteze contingentul de lucrători străini pentru 2026 în funcție de cererea reală din piață, altfel țara riscă să-și piardă competitivitatea și să intre în blocaj, avertizează reprezentanții Patronatului Importatorilor de Forță de Muncă din România (PIFMR), citați de Agerpres.

Conform acestora, România se confruntă, în ultimii ani, cu un deficit structural de forță de muncă, resimțit în toate sectoarele economice majore, de la construcții şi transporturi, până la agricultură, servicii și HoReCa.

"Într-un context în care migrația externă, scăderea natalității şi îmbătrânirea populației active reduc tot mai mult resursa umană autohtonă, importul de lucrători din afara Uniunii Europene a devenit o necesitate economică, nu doar o soluție temporară", se menționează în comunicat.

PIFMR subliniază faptul că, pentru anul 2026, cifrele actuale şi dinamica pieței indică o nevoie mult mai mare de lucrători străini decât cea prevăzută în contingentul aprobat pentru 2025.

Patronat: Au fost depuse cereri de angajare în număr aproape triplu față de contingentul de străini aprobat

"Pentru anul 2025, Guvernul României a aprobat un contingent de 100.000 de lucrători străini, însă datele centralizate de Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) arată că, până în prezent, au fost depuse peste 230.885 de cereri de avize de angajare, aproape triplu față de limita stabilită prin hotărâre de guvern.

Până în luna octombrie 2025, IGI a emis 78.016 avize de muncă, restul cererilor fiind în așteptare din lipsă de contingent sau din cauza întârzierilor generate de reanalizarea dosarelor respinse la începutul anului.

Situația actuală a solicitărilor depuse la Inspectoratul General pentru Imigrări confirmă presiunea uriașă asupra sistemului administrativ", precizează PIFMR

Potrivit răspunsului oficial emis de IGI către vicepreședintele PIFM, Elena Panţiru, în prezent sunt active peste 230.800 de cereri de avize de angajare, alături de mii de alte solicitări pentru reînnoiri de permise de ședere, eliberări de certificate şi reîntregiri familiale.

Reprezentantă PIFMR: Forța de muncă străină e o realitate permanentă a economiei românești. Unele sectoare nu pot funcționa altfel

"Forța de muncă străină nu mai este o soluție temporară, ci o realitate permanentă a economiei românești. Contingentul actual nu mai reflectă dinamica pieței muncii și limitează dezvoltarea companiilor care au nevoie urgentă de personal.

România trebuie să adopte o politică de imigrație de muncă predictibilă, flexibilă şi adaptată contextului actual", a avertizat Elena Panţiru.

Ea a insistat asupra presiunii tot mai mari asupra Inspectoratului General pentru Imigrări, care gestionează un volum uriaș de cereri fără o creștere proporțională a resurselor umane şi logistice.

"Este vital ca aceste structuri să fie întărite şi sprijinite pentru a putea face față cererilor tot mai numeroase ale angajatorilor. Altfel, riscăm blocaje care afectează întreaga economie", a adăugat Panţiru.

Potrivit acesteia, deficitul de personal se resimte în toate ramurile economiei, dar cele mai afectate rămân construcțiile şi infrastructura, industria alimentară şi HoReCa, agricultura, transporturile, logistica şi sectorul serviciilor de îngrijire şi asistență socială.

"Aceste domenii nu pot funcționă fără aportul lucrătorilor străini, care au devenit o resursă esențială pentru stabilitatea şi dezvoltarea economiei românești", a conchis vicepreședinta PIFMR.