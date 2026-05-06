Bolojan anunță că Romgaz preia combinatul Azomureș: E un pas important pentru a reporni industria de îngrășăminte chimice

Ilie Bolojan, acum premier interimar, a anunțat, miercuri, că Romgaz a ajuns la un acord de principiu să preia Azomureș. Potrivit acestuia, reprezintă un pas important pentru a reporni industria de îngrăşăminte chimice din România, esenţială pentru agricultură şi pentru economia țării.

El precizează că valorificarea gazului din Marea Neagră în interesul economiei româneşti se poate face mai bine prin procesarea acestuia în industria naţională, începând de anul viitor.

Ilie Bolojan a mai menționat că preluarea efectivă se va face în următoarele 3-4 luni, după obţinerea tuturor aprobărilor.

„SALVĂM INDUSTRIA NAȚIONALĂ DE ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE

Una dintre negocierile importante din ultimele luni a vizat salvarea Azomureș, prin Romgaz. Este un pas important pentru a reporni industria de îngrășăminte chimice din România, esențială pentru agricultură și pentru economia noastră.

Valorificarea gazului din Marea Neagră în interesul economiei românești se poate face mai bine prin procesarea acestuia în industria națională, începând de anul viitor. Folosirea lui în producția internă de îngrășăminte pentru agricultură înseamnă mai multă independență economică, prețuri mai stabile pentru fermieri și, foarte important, salvarea și protejarea locurilor de muncă din centrul țării.

Acordul de principiu dintre Romgaz și Azomureș înseamnă menținerea în funcțiune a celei mai mari capacități industriale din acest domeniu.

Preluarea efectivă se va face în următoarele 3-4 luni, după obținerea tuturor aprobărilor.

Pentru Guvernul României, valorificarea superioară a gazului din Marea Neagră, prin procesarea acestuia în industriile naționale, a fost o prioritate în aceste luni”, a scris Ilie Bolojan, pe pagina sa de Facebook.

Premierul interimar a ținut să mulțumească întregii conduceri Romgaz pentru derularea acestor negocieri.

„P.S.: Se cuvine să mulțumesc conducerii Romgaz pentru derularea, în mod profesionist, a acestor negocieri. Așa cum am spus și în postarea de mulțumire, cei doi directori se numără printre oamenii serioși pe care i-am cunoscut în aceste 10 luni. Dacă am avea astfel de conduceri în mai multe companii de stat, lucrurile ar merge mai bine”, a mai precizat Ilie Bolojan.

Prețul tranzacției nu a fost făcut public. Negocierile au fost întârziate tocmai din cauza neînțelegerilor legate de valoare.

Concret, cele două companii nu s-au înțeles asupra prețului de vânzare al combinatului chimic, iar din acest motiv, Azomureș a declanșat disponibilizări și suspendarea contractelor de mententanță, reclamând „incertitudini” din partea Romgaz.

Azomureș este principalul producător de îngrășăminte chimice rămas în România.