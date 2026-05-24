Mărturia talălui a cărui poveste dramatică l-a inspirat pe Cristian Mungiu să facă Fjord: Părea un coşmar. Nu ne-am mai întors acolo

Marius Bodnariu, inginer IT, şi Tilda Swinton, Renate Reinsve, Cristian Mungiu, Sebastian Stan. Sursa colaj foto: captură Antena 3 CNN & Getty Images

"Fjord", pelicula cu care Cristian Mungiu a câştigat, pentru a doua oară, Palme D'or este inspirată din povestea reală a unei familii româno-norvegiene, a cărei viaţă liniştită este dată peste cap în momentul în care intră în conflict cu reprezentanţii sistemului de protecţie a copilului din Norvegia. La momentul respectiv, Antena 3 CNN a prezentat pe larg acest caz tulburător, inclusiv un material exclusiv, cu familia Bodnariu în Norvegia, şi a militat pentru ca Ruth şi Marius să îşi primească înapoi cei cinci copii. În urmă cu câteva zile, inginerul IT, Marius Bodnariu, a făcut mărturisiri emoţionante despre clipele grele prin care familia sa a trecut în urmă mai bine de 10 ani.

Ruth Bodnariu şi Marius formează o familie creștină româno-norvegiană cu cinci copii, care s-a aflat în conflict cu sistemul de protecție a copilului din Norvegia. În prezent, cuplul locuieşte în Braşov. În filmul regizat de Cristian Mungiu, Renate Reinsve şi Sebastian Stan sunt în rolurile principale. Pentru actor, este prima dată când joacă într-un rol în limba maternă: româna.

"Era o situaţie teribilă, într-adevăr. Părea foarte nereală, ca un coşmar şi asta ne-a ţinut în fiecare zi până când copiii ne-au ajuns acasă.În acelaşi timp, manifestarea şi sprijinul pe care l-am primit public ne-a întărit şi ne-a dat speranţă, şi ne-a reînnoit-o în fiecare zi. Şi mulţumim Lui Dumnezeu pentru fiecare persoană care s-a implicat pentru noi – contează mult", a declarat Marius Bodnariu.

Întrebat dacă s-a mai întors cu familia în satul Redal din comuna Naustdal, aflată într-un mic fiord norvegian, Marius Bodnariu a răspuns:

"Nu, nu ne-am mai întors. Ştim că este un risc foarte mare – nu avem vreo restricţie sau vreo interdicţie –, dar, cel puţin în dreptul Norvegiei, am descoperit şi din alte cazuri că sunt foarte răzbunători, nu vor să admită că au făcut greşeli, deşi, sunt deja foarte multe sentinţe CEDO împotriva Norvegiei şi încă o sumă bună de cazuri, care urmează să fie judecate la CEDO împotriva Norvegiei".

Luni, 18 mai, "Fjord", noua producție a lui Cristian Mungiu, a avut premiera la Festivalul de Film de la Cannes. La final, pelicula semnată de regizorul român a fost răsplătită cu 12 minute de aplauze. "Fjord" este primul lungmetraj realizat în limba engleză de Cristian Mungiu, iar alături de Renate Reinsve şi Sebastian Stan, în distribuţie sunt şi actorii Jonathan Ciprian Breazu, Markus Tønseth, Lisa Loven Kongsli, Vanessa Ceban şi Henrikke Lund Olsen.