Sondaj IMM: Mediul de afaceri cere scăderea accizei la combustibil şi invocă un profit mai mic. Câţi antreprenori vor da angajaţi afară

2 minute de citit Publicat la 11:10 23 Mar 2026 Modificat la 11:13 23 Mar 2026

IMM România a realizat, în perioada 9-19 martie, un sondaj referitor la impactul războiului din Orientul Mijlociu asupra mediului de afaceri din ţara noastră, la care au participat 1436 respondenți. 62,7% dintre antreprenori consideră că scumpirea carburanţilor este principalul efect al războiului din Iran, iar 75,8% estimează o creştere a costurilor operaţionale. 71,2% dintre ei consideră că Guvernul ar trebui să decidă scăderea temporară a accizei la combustibil. Peste jumătate din companii (55,5%) transmit că păstrează numărul actual de angajaţi.

Mai mult de 62% dintre antreprenori susțin că principalul efect al conflictului din Orientul Mijlciu va fi creșterea prețului combustibilului, iar pe locul 2 accelerarea inflației. Creșterea prețului combustibililor va fi transferat în prețul produselor/serviciilor finale oferite pe piață, rezultând o creștere a inflației.

"Care credeți ca va fi principalul efect al evenimentelor din Orientul Mijlociu asupra României?”, antreprenorii au răspuns astfel:

- pe locul 1 cu 62,7% - creșterea prețului combustibilului;

- pe locul 2 cu 18,2% - accelerarea inflației;

- pe locul 3 cu 14,5% - reducerea comerțului exterior cu statele din zonă;

- pe locul 4 cu 4,6% - scăderea creșterii economice a României

Care estimați că va fi impactul evenimentelor din Orientul Mijlociu asupra întreprinderii dvs?” – răspunsuri multiple- antreprenorii au menționat:

Pe locul 1 cu 75,8% - Creșterea costurilor operaționale;

Pe locul 2 cu 48,5% - Scumpirea produselor și serviciilor;

Pe locul 3 cu 27,3% - Reducerea investițiilor;

Care este impactul creșterii prețului combustibililor asupra activității societății? - răspunsuri multiple - antreprenorii au menționat, în ordine:

1) 59,1% - Se va diminua profitul;

2) 50% - Creșterea costurilor duce la scăderea competitivității societății;

3) 39,4% - Se va înregistra o scădere a volumului vânzărilor;

4) 15,2% - Societatea va suporta creșterea costurilor pentru a-și menține volumul vânzărilor;

5) 12,1% - Societatea va transfera costurile suplimentare în costul final pentru fabricarea produselor/prestarea serviciilor;

6) 0% - Activitatea nu este afectată

Care sunt principale măsuri pe care Guvernul trebuie să le ia pentru susținerea mediului de afaceri în contextul crizelor suprapuse din Orientul Mijlociu și Ucraina?

71,2% - Scăderea temporară a accizei la combustibil;

45,5% - Compensarea creșterii accizei la combustibil pentru transportatori și agricultură până la sfârșitul anului 2026;

40,9% - Facilitarea de garanții, prin FNGCIMM, pentru accesarea creditelor bancare;

38,7% - Reducerea prețului la energia electrică

Care vor fi principale evoluții ale pieței pe care acționați în viitorul apropiat, raportat la cele 2 conflicte în derulare, Orientul Mijlociu și Ucraina?

1) 65,2% - Scăderea puterii de cumpărare a clienților;

2) 51,5% - Majorarea costurilor cu materiile prime/serviciile utilizate;

3) 43,9% - Scăderea volumul vânzărilor;

4) 34,8% - Amânarea/Scăderea investițiilor

5) 33,3%- Imposibilitatea implementării planurilor de afaceri din cauza impredictibilității cash-flow-ului;

6) 1,5% - Creșterea volumul vânzărilor;

7) 1,5% - Relocarea în România a unor unități de producție/activități de prestare servicii;

8) 0% - Accelerarea investițiilor pentru dezvoltarea activității

Care este impactul evenimentelor din Orientul Mijlociu asupra forței de muncă din întreprinderea dvs.?

55,5% Păstrăm numărul actual de angajați;

18,7% Vom disponibiliza între 2 și 5 angajați;

16,7% Vom disponibiliza 1 angajat;

7,6% Vom disponibiliza peste 10 angajați;

Astfel, Cei mai mulți antreprenori – 2 din 3 - estimează o scădere a puterii de cumpărare a clienților, iar mai mult de jumătate estimează majorarea costurilor cu materiile prime utilizate, evoluții care susțin convingerea antreprenorilor – aproape 44%- că urmează o scădere a vânzărilor în viitor.

Caseta tehnică



În ceea ce privește forma de organizare, respondenții au fost 39,4 % microîntreprinderi, 33,3 % întreprinderi mici, 25,8 % întreprinderi mijlocii și 1,5 % întreprinderi mari.



Referitor la domeniul de activitate al respondenților: 54,5 % sunt din transporturi, 19,7% servicii, 9,1% comert, 8,1% construcții, 7,6 % HORECA, 1,5 % agricultură și 1,5% în producție.