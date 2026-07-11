Antena 3 CNN High Tech Cele mai ciudate lucruri care încetinesc semnalul Wi-Fi. De la un simplu acvariu până la cuptorul cu microunde

Cele mai ciudate lucruri care încetinesc semnalul Wi-Fi. De la un simplu acvariu până la cuptorul cu microunde

Andrei Paraschiv
4 minute de citit Publicat la 12:00 11 Iul 2026 Modificat la 12:00 11 Iul 2026
Urmăreşte Antena 3 CNN pe Discover Adaugă Antena 3 CNN ca sursă preferată
imagine creativa wifi si laptop si telefon
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Imaeges

Lumea funcționează cu Wi-Fi, dar anumite obiecte îl pot face mai lent. Alex Hills a fost printre primii oameni de pe Pământ care s-au luptat vreodată cu conexiunea Wi-Fi. În 1993, a condus echipa care a construit una dintre primele rețele Wi-Fi de mari dimensiuni, în calitate de profesor la Universitatea Carnegie Mellon din SUA. Hills povestește această întâmplare în cartea sa, „Wi-Fi and the Bad Boys of Radio” (N.r. - Wi-Fi-ul și băieții răi ai radioului). Însă „Bad Boys” nu este o referire la vreo gașcă, ci numele pe care l-a dat obiectelor și proceselor care stau în calea funcționării perfecte a Wi-Fi-ului, cum ar fi un acvariu sau chiar cuptorul cu microunde, scrie BBC News.

Casele noastre sunt pline de „băieți răi”. Unele astfel de probleme nu sunt surprinzătoare, cum ar fi zidurile groase, însă altele sunt puțin bizare.

Identificarea acestor probleme ar putea ajuta la îmbunătățirea conexiunii și ar putea chiar schimba modul în care percepem una dintre cele mai importante tehnologii din viața noastră.

Cuptorul cu microunde

Timp de 17 ani, semnale radio misterioase i-au derutat pe astronomii din Australia. Unii au dat vina pe erupțiile solare. Publicul a suspectat extratereștrii. În cele din urmă, au aflat că vinovatul era chiar cuptorul cu microunde din birou.

Telescoapele nu sunt singura tehnologie vulnerabilă. De asemenea, acestea pot afecta rețeaua Wi-Fi.

Wi-Fi, la fel ca majoritatea tehnologiilor de comunicații fără fir, transmite informații prin unde radio. Guvernele rezervă majoritatea frecvențelor radio pentru scopuri specifice, cum ar fi aplicarea legii, controlul traficului aerian și posturile de radio AM și FM. Dar unele sunt gratuite pentru uz public nelicențiat.

De exemplu, 2,4 GHz este una dintre cele mai comune frecvențe utilizate de rețelele Wi-Fi și dispozitivele Bluetooth. Întâmplător, aceasta este și frecvența pe care o folosește cuptorul cu microunde pentru a încălzi mâncarea.

Cuptoarele cu microunde sunt ecranate pentru a menține undele de încălzire în interiorul aparatului. Dar dacă aveți un cuptor cu microunde vechi și uzat sau dacă deschideți ușa înainte ca acesta să termine de gătit, Hills spune că acesta poate intra în conflict cu semnalul Wi-Fi.

„Este una dintre cele mai importante surse de interferență despre care vorbesc oamenii”, spune Hills.

Aceeași problemă poate apărea din cauza frecvențelor care se scurg de la becurile fluorescente sau de la sistemele de aprindere ale mașinilor.

„În zilele noastre, cuptoarele cu microunde reprezintă o problemă mai mică. Sunt construite mai bine, iar Wi-Fi-ul poate funcționa pe 5 GHz în loc de 2,4 GHz”, spune Hills.

Acvariile

„Un semnal radio slăbește în mod natural odată cu distanța. Dar uneori acesta pătrunde într-un obiect care slăbește semnalul. Numim asta «umbrire»”, spune Hills.

Wi-Fi-ul și apa nu se înțeleg. Printre alte probleme, moleculele de apă se pot comporta ca niște magneți minusculi care consumă puterea semnalului radio. Dacă un acvariu se află între utilizator și router, acesta poate crea o zonă inactivă pentru Wi-Fi.

„Umbrirea este cea mai mare problemă a oamenilor cu rețelele Wi-Fi”, spune Hills, „și nu doar din cauza acvariilor”.

Undele radio pot trece prin unele materiale precum lemnul și gips-cartonul cu relativă ușurință. Dar dacă pereții sunt făcuți din materiale dense, cum ar fi cărămida sau betonul, este mai greu de gestionat.

„Gândește-te la o cale dreaptă între router și dispozitivul pe care încerci să-l folosești. Semnalul poate sări printr-o cameră și poate găsi alte modalități de a ocoli obiectele. Dar cu cât ai mai multe obstacole în cale, cu atât devine mai dificil”, spune Hills.

O distanță mai scurtă facilitează și lucrurile pentru Wi-Fi. Plasarea routerului în mijlocul casei și plasarea lui cât mai sus posibil sunt primii pași buni.

Dacă asta nu este suficient, poți încerca să folosești un extender Wi-Fi, care amplifica semnalul, sau să înlocuiești routerul cu o rețea mesh care distribuie Wi-Fi-ul în spațiul tău cu o serie de dispozitive mici.

Oglinzile

Microundele pot interfera cu semnalele Wi-Fi, acvariile le pot absorbi. Dar există o altă problemă comună: reflexia. Unda radio este o altă formă de lumină. Și, așa cum lumina se reflectă pe suprafețe reflectorizante, cum ar fi oglinzile, la fel poate face și semnalul Wi-Fi.

×
Etichete: wifi conexiune semnal

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Citește mai multe din High Tech
» Citește mai multe din High Tech
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close