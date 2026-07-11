Cele mai ciudate lucruri care încetinesc semnalul Wi-Fi. De la un simplu acvariu până la cuptorul cu microunde

Identificarea acestor probleme ar putea ajuta la îmbunătățirea conexiunii și ar putea chiar schimba modul în care percepem una dintre cele mai importante tehnologii din viața noastră.

Cuptorul cu microunde

Timp de 17 ani, semnale radio misterioase i-au derutat pe astronomii din Australia. Unii au dat vina pe erupțiile solare. Publicul a suspectat extratereștrii. În cele din urmă, au aflat că vinovatul era chiar cuptorul cu microunde din birou.

Telescoapele nu sunt singura tehnologie vulnerabilă. De asemenea, acestea pot afecta rețeaua Wi-Fi.

Wi-Fi, la fel ca majoritatea tehnologiilor de comunicații fără fir, transmite informații prin unde radio. Guvernele rezervă majoritatea frecvențelor radio pentru scopuri specifice, cum ar fi aplicarea legii, controlul traficului aerian și posturile de radio AM și FM. Dar unele sunt gratuite pentru uz public nelicențiat.

De exemplu, 2,4 GHz este una dintre cele mai comune frecvențe utilizate de rețelele Wi-Fi și dispozitivele Bluetooth. Întâmplător, aceasta este și frecvența pe care o folosește cuptorul cu microunde pentru a încălzi mâncarea.

Cuptoarele cu microunde sunt ecranate pentru a menține undele de încălzire în interiorul aparatului. Dar dacă aveți un cuptor cu microunde vechi și uzat sau dacă deschideți ușa înainte ca acesta să termine de gătit, Hills spune că acesta poate intra în conflict cu semnalul Wi-Fi.