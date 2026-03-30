Țările din Europa care mai oferă “vize de aur” în 2026. Cu 250.000 de euro poți cumpăra rezidența

Obținerea vizelor pe termen lung și a rezidenței în majoritatea țărilor UE poate fi încă un proces costisitor. FOTO: Profimedia Images

În timp ce unele țări precum Spania au restricționat vizele de aur, altele precum Ungaria și Cipru le oferă în continuare la prețuri mai mici decât prețul unei case din Marea Britanie. Preocupările geopolitice, creșterea costurilor și schimbarea legilor în mai multe țări din întreaga lume au determinat mulți oameni să ia în considerare mutarea în alte destinații, în special cele europene, potrivit Euronews.

Creșterea prețurilor locuințelor este o altă preocupare care alimentează această tendință. Având în vedere că o casă medie din Marea Britanie costă acum cumpărătorii cu aproximativ 301.000 de lire sterline (347.776 de euro), mulți rezidenți caută ceva care oferă o valoare mai mare pentru acel preț.

Cu toate acestea, obținerea vizelor pe termen lung și a rezidenței în majoritatea țărilor UE poate fi încă un proces costisitor, consumator de timp și complicat.

De câțiva ani, vizele de aur au fost o cale către rezidența în UE, în special pentru persoanele bogate. Acestea le-au permis, în esență, oamenilor să „cumpere” dreptul de rezidență, adesea prin investiții semnificative în proprietățile imobiliare ale unei țări. În unele cazuri, oamenii nici măcar nu trebuiau să locuiască într-o țară pentru a dobândi rezidența.

Cu toate acestea, schimbările recente, cum ar fi anularea vizei de aur spaniole prin intermediul investițiilor imobiliare în 2025, au îngreunat în ultima vreme obținerea acestor vize de aur apreciate.

„În 2026, observăm o schimbare în motivul pentru care familiile solicită o viză de aur”, a declarat Nikolas Avgousti, asociat la Philippou Law din Cipru.

„Nu mai este vorba doar de un vis de «casă de vacanță»; este vorba despre a avea opțiuni și libertate. După ani de volatilitate globală, o reședință secundară a devenit polița de asigurare supremă.”

Ungaria

Ungaria a cunoscut o creștere a popularității vizei sale de aur în ultimii ani. Programul său pentru Investitori Oaspeți (GIP) are un prag minim de investiție de 250.000 EUR pentru cetățenii din afara UE/SEE, care acordă o rezidență de 10 ani, care poate fi reînnoită pentru încă 10 ani.

Această viză acoperă și soțul/soția și copiii investitorului. De asemenea, nu există o ședere minimă necesară pentru a menține viza de aur a Ungariei, ceea ce o face o opțiune de rezervă flexibilă pentru persoanele care intenționează să locuiască în principal în altă parte.

Cu toate acestea, investitorii care doresc să solicite rezidență permanentă pot face acest lucru după ce dețin viza de aur timp de trei ani, cu condiția să fi locuit în Ungaria cel puțin 183 de zile pe an și să fi menținut investiția, o adresă înregistrată, asigurarea de sănătate și un venit legal.

După opt ani de rezidență continuă, investitorii pot solicita cetățenia.

Cei 250.000 EUR ar trebui investiți în unități de investiții ale unui fond imobiliar înregistrat la Banca Națională a Ungariei. Acest fond ar trebui să investească cel puțin 40% din valoarea sa în proprietăți imobiliare rezidențiale din Ungaria.

O altă opțiune este donarea a cel puțin 1 milion de euro către un trust public care sprijină învățământul superior. Această donație ar fi nerambursabilă.

Grecia

O altă locație europeană excelentă pentru o viză de aur este Grecia, care oferă un cost al vieții cu aproximativ 30% mai ieftin decât în Regatul Unit, alături de vreme însorită în cea mai mare parte a anului.

În timp ce majoritatea vizelor de aur grecești au devenit semnificativ mai scumpe, variind între 400.000 și 800.000 de euro, în special pentru zone populare precum Atena și Santorini, câteva căi necesită doar o investiție minimă de 250.000 de euro. Ambele permit o rezidență de cinci ani înainte de reînnoire.

Prima cale este destinată investitorilor care doresc să restaureze clădiri istorice, listate sau conservate. Pentru această cale, investitorii trebuie să reconstruiască sau să restaureze complet clădirea. Acest proces trebuie finalizat înainte ca viza de aur să poată fi reînnoită după cinci ani.

O altă cale este transformarea proprietăților comerciale, cum ar fi spațiile industriale și birourile, în proprietăți rezidențiale. Pentru aceasta, investitorii trebuie să utilizeze investiția de 250.000 EUR pentru a converti o singură proprietate, conversia fiind complet finalizată înainte de depunerea primei cereri de viză de aur.

De asemenea, proprietatea trebuie să fie înregistrată legal ca rezidențială înainte de depunerea cererii.

Nu există restricții minime de dimensiune sau locație pentru ambele căi, cu toate acestea, proprietățile restaurate sau convertite nu pot fi utilizate pentru Airbnb-uri sau alte închirieri pe termen scurt.

Nu există nici cerințe minime de ședere, viza acoperind investitorul principal, precum și soțul/soția și copiii acestuia cu vârsta de până la 21 de ani.

Cipru

Cipru a fost o altă opțiune de top pentru o viză europeană de aur în ultimii ani, în special pentru sistemul său de drept comun și cadastrul transparent. Costul vieții este, de asemenea, cu aproximativ 25% mai mic decât în Regatul Unit.

Viza de aur pentru Cipru sau Programul de rezidență permanentă permite cetățenilor din afara UE să investească cel puțin 300.000 de euro în schimbul rezidenței permanente. Această investiție poate fi făcută în imobiliare, fonduri de investiții sau acțiuni ale companiilor.

Acest permis de ședere acoperă soții/soțiile și copiii dependenți financiar cu vârsta de până la 25 de ani. Cu toate acestea, investitorii trebuie să viziteze Cipru o dată la doi ani cel puțin. După șapte ani de rezidență, investitorii pot solicita cetățenia.

Printre principalele cerințe se numără menținerea unui cazier judiciar curat și un venit din străinătate de peste 50.000 EUR anual. Pentru investitorii cu soț/soție și copii, acest prag de venit din străinătate este majorat cu 15.000 EUR pentru soț/soție și 10.000 EUR per copil.

Italia

Italia a devenit o altă țară populară pentru vizele de aur, oferind patru căi distincte. Pe lângă un cost al vieții cu aproximativ 15% mai ieftin decât în Marea Britanie, țara oferă și o istorie, o cultură, peisaje și o gastronomie incredibile.

Viza de aur italiană sau Viza de investitor impune cetățenilor din afara UE să investească minimum 250.000 EUR într-un startup inovator italian.

Aceasta oferă o rezidență reînnoibilă de doi ani, fără cerințe minime de ședere, investitorii putând solicita rezidența permanentă după cinci ani de rezidență legală continuă și cetățenia după 10 ani de aceeași rezidență.

Alte căi pentru vize de aur includ o investiție de 500.000 EUR într-o societate cu răspundere limitată italiană, o investiție de 1 milion EUR în proiecte de interes public în domeniul culturii, imigrației, educației sau cercetării sau o investiție de 2 milioane EUR în obligațiuni guvernamentale italiene.

Portugalia

Deși Portugalia a eliminat investițiile directe în imobiliare ca o cale pentru vize de aur în 2023 pentru a reduce speculațiile imobiliare, există încă alte câteva rute disponibile.

Cu orașe accesibile pietonal, linii de coastă uimitoare și peste 300 de zile însorite în medie pe an, Portugalia a fost un alt candidat puternic pentru vizele de aur de ani de zile.

Cea mai accesibilă rută de viză de aur permite cetățenilor din afara UE să facă o investiție sau o donație minimă de 250.000 EUR pentru proiecte artistice și culturale dedicate recuperării, producției sau întreținerii patrimoniului cultural național. În zonele cu densitate redusă, această donație poate scădea la 200.000 EUR.

Această viză de aur este valabilă timp de cinci ani și necesită o ședere medie de doar o săptămână pe an în țară. Acoperă soții/soțiile, copiii dependenți și partenerii dependenți.

Cu toate acestea, investitorii trebuie să aibă un reprezentant legal în Portugalia pentru depunerea cererii.

Investitorii pot solicita rezidența permanentă sau cetățenia după cinci ani de rezidență legală continuă, cu condiția să își mențină investiția și să îndeplinească cerințele lingvistice.

Alte căi de viză de aur includ o investiție de 500.000 EUR în fonduri calificate, firme de investiții sau cercetare și dezvoltare.