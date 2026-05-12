Kaufland România: 86% dintre produsele de pe rafturi sunt românești

2 minute de citit Publicat la 12:31 12 Mai 2026 Modificat la 12:31 12 Mai 2026

Retailerii încearcă să răspundă noilor cerințe ale consumatorilor prin extinderea gamei de produse sănătoase. Foto: Hepta

Standardele europene privind mediul, sustenabilitatea și guvernanța influențează tot mai mult strategiile marilor companii din România, inclusiv în sectorul retailului alimentar. Impactul ESG asupra producției, consumului și relației cu furnizorii a fost una dintre temele discutate în cadrul dezbaterii „Viitorul ESG în România: sustenabilitate, responsabilitate, eficiență”, organizată de Antena 3 CNN.

Valer Hancaș, Director Comunicare & Corporate Affairs la Kaufland România, a explicat că sustenabilitatea începe încă de la produsele de bază și de la modul în care acestea ajung pe rafturile magazinelor.

„Noi asta facem: vindem, în proporție de 90%, bunuri alimentare necesare traiului zilnic. După aceea putem vorbi, pe rând, despre susținerea comunității, conservarea resurselor și protejarea mediului. Începem să vorbim despre alimentație și vedem diverse trenduri în care reducerea procentului de zahăr, sare sau grăsimi saturate din anumite produse este extrem de importantă pentru populație”, a declarat Valer Hancaș.

Acesta a precizat că retailerii încearcă să răspundă noilor cerințe ale consumatorilor prin extinderea gamei de produse sănătoase și adaptate unor nevoi speciale.

„Extindem opțiunile sănătoase, astfel încât inclusiv pentru pacienții cu boală celiacă avem un sortiment extins de 180 de produse fără gluten, completând bineînțeles și gama de produse bio și vegane”, a spus reprezentantul Kaufland România.

Potrivit lui Valer Hancaș, influența unui mare retailer nu se oprește doar la relația directă cu clienții, ci se extinde asupra întregului lanț economic.

„Impactul pe care un retailer îl are în piața în care își desfășoară activitatea este de trei tipuri: direct, indirect și indus, în funcție de nivelul la care își duce misiunea, închizând practic un întreg lanț de distribuție”, a explicat acesta.

Întrebat dacă aceste tendințe îi pot determina și pe producători să adapteze rețetele și produsele la noile cerințe privind alimentația sănătoasă, Valer Hancaș a răspuns afirmativ.

„Sigur că da. Și nu doar pe producători îi poate influența, ci inclusiv pe furnizorii de materii prime pentru producătorii cu care colaborăm”, a declarat acesta.

Reprezentantul Kaufland România a subliniat și importanța produselor locale în strategia companiei.

„86% din sortimentele pe care le găsiți pe rafturile Kaufland sunt produse locale, produse românești. Vorbim despre peste 19.500 de produse de origine locală, care fac parte inclusiv din programe precum Porcul născut și crescut în România sau din mărcile proprii cu proveniență 100% românească”, a precizat Valer Hancaș.

Un alt punct important abordat în cadrul dezbaterii a fost reducerea risipei alimentare, pe care compania o privește atât din perspectivă economică, cât și socială.

„Noi vedem risipa alimentară nu doar ca pe o formă de protejare a business-ului și a mediului, ci și ca pe o responsabilitate socială. Vedem cât de importantă este aprovizionarea și cât de mult contează puterea de cumpărare a consumatorului, mai ales în perioade care nu sunt deloc simple din punct de vedere geopolitic, fie la nivel regional, fie intern”, a continuat el.