Greva profesorilor se amână. Sindicaliștii avertizează că protestele vor fi reluate dacă viitorul Guvern ignoră problemele din educație

Greva profesorilor se amână: Doar 19% dintre cadrele didactice au votat în favoarea grevei.

Greva profesorilor din învățământul preuniversitar, programată pentru data de 25 mai, va fi amânată, au transmis Federația Sindicatelor din Educație "Spiru Haret" și Federația Sindicatelor Libere din Învățământ joi, într-un comunicat. Decizia a fost luată după ce consultarea internă a sindicatelor nu a întrunit nivelul de susținere necesar pentru o astfel de acțiune. Liderii din educație pun hotărârea pe seama contextului politic actual și a incertitudinii privind un interlocutor guvernamental cu puteri depline. "Lipsa unui cadru politic stabil a influențat semnificativ opțiunile exprimate", s-a precizat în document. Sindicaliștii avertizează că protestele vor fi reluate dacă viitorul Guvern nu va aborda problemele grave din educație, considerând situația din sistem una critică.

Reprezentanții principalelor federații sindicale din educație au finalizat analiza votului intern privind posibilitatea declanșării unei greve generale programate pentru sfârșitul acestei luni. Rezultatele arată că doar 19,2% dintre profesorii din toată țara au votat pentru organizarea acesteia la referendumul organizat de sindicate, ceea ce a făcut imposibilă activarea calendarului anunțat anterior.

Profesorii au fost consultați, printr-un referendum, dacă vor greva generală pe 25 mai și grevă de avertisment pe 18 mai.

"Greva din învățământul preuniversitar se amână! Colegiile Liderilor Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federației Sindicatelor din Educație «SPIRU HARET" au analizat rezultatele referendumului intern privind oportunitatea declanșării grevei generale în învățământul preuniversitar începând cu data de 25 mai 2026.

În urma centralizării opțiunilor exprimate de membrii de sindicat, s-a constatat că nu sunt întrunite condițiile obiective și statutare pentru declanșarea acestui protest. Concret, din totalul membrilor celor două federații, procentul celor care au votat «DA» la referendumul pentru declanșarea grevei generale este de 19,2%. Acest rezultat, insuficient pentru inițierea unei acțiuni de o asemenea amploare, este, în principal, efectul contextului politic generat de demiterea Guvernului Bolojan – o situație imposibil de anticipat la momentul inițierii consultării", s-a precizat în document.

Sindicaliștii susțin că lipsa unui cadru politic stabil a influențat semnificativ opțiunile exprimate, mulți angajați din sistem temându-se că o eventuală grevă nu ar produce efecte concrete în lipsa unor negocieri reale cu un guvern cu mandat deplin. În aceste condiții, organizațiile din educație anunță că își vor concentra eforturile pe reluarea discuțiilor cu viitorul executiv și pe menținerea presiunii publice și instituționale pentru revendicările din sistem.

"Mulți dintre colegii care au votat «DA» pentru greva generală au demonstrat că sunt gata de luptă. Însă, în același timp, pe toate canalele de comunicare, am primit și am ascultat cu atenție mesajele venite din teritoriu. Există o îngrijorare reală și perfect întemeiată: o grevă declanșată acum, fără a avea la masa negocierilor un Guvern cu puteri depline, va rămâne fără niciun rezultat.

Cu toate acestea, nemulțumirile angajaților din sistemul educațional sunt pe deplin legitime și rămân de actualitate. Colegiile Liderilor celor două federații reafirmă angajamentul de a prezenta oficial lista de revendicări noului Guvern, imediat după învestirea acestuia. Și nu numai: vom continua presiunile în Parlament și îi vom aduce aminte încă o dată Președintelui Nicușor Dan că are o restanță față de noi", au mai subliniat cei din Colegiul liderilor FSLI și Colegiul liderilor FSE "Spiru Haret".

În același timp, liderii sindicali transmit că amânarea grevei nu înseamnă renunțarea la presiune, ci doar o pauză tactică, avertizând că protestele ar putea fi reluate dacă viitorul Executiv nu va trata cu prioritate problemele majore din sistemul de învățământ. În viziunea acestora, situația actuală din educație rămâne una critică, iar soluțiile sunt posibile doar prin mobilizare și susținere internă constantă.

"Avertizăm pe această cale că, în situația extrem de probabilă în care viitorul Executiv va fi refractar la problemele care afectează grav învățământul preuniversitar – atât salariații, cât și beneficiarii primari – acțiunile de protest vor fi reluate. Acestea se vor desfășura conform unui nou calendar, stabilit exclusiv în urma consultării membrilor noștri.

Educația din România traversează una dintre cele mai profunde crize din ultimii 35 de ani. Doar prin unitate și solidaritate putem impune soluționarea problemelor din acest domeniu strategic, iar forța sindicatelor din educație stă astăzi, mai mult ca oricând, în implicare și susținere din partea tuturor membrilor", s-a mai menţionat în comunicat.