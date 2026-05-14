Premiera Letoniei a demisionat după ce drone ucrainene au încălcat spațiul aerian leton și s-au prăbușit peste un rezervor de petrol

1 minut de citit Publicat la 12:42 14 Mai 2026 Modificat la 12:42 14 Mai 2026

Șefa guvernului leton, Evika Silina, a demisionat după ce a pierdut majoritatea în Parlament. Foto: Getty Images

Prim-ministrul de centru-dreapta al Letoniei, Evika Silina, şi-a anunţat joi demisia, declanşând prăbuşirea guvernului său de coaliţie cu doar câteva luni înainte de alegerile din octombrie, informează Reuters, preluată de Agerpres.

„Demisionez, dar nu renunţ”, a spus ea într-o conferinţă de presă la Riga.

Preşedintele Letoniei, Edgars Rinkevics, care este însărcinat prin Constituţie să aleagă un şef al guvernului, se va întâlni vineri cu toate partidele parlamentare.

Silina, din partidul de centru-dreapta Noua Unitate, a rămas miercuri fără majoritate de guvernământ în parlament, după ce partidul Progresiştii, de stânga, a anunţat că îşi retrage sprijinul.

Decizia a venit după demiterea, în weekend, a ministrului Apărării din partea Progresiştilor, Andris Spruds, din cauza modului în care a gestionat incidentele legate de drone ucrainene rătăcite care au zburat în Letonia dinspre Rusia.

Ministrul apărării din Letonia şi-a dat demisia duminică, după ce joi două drone ucrainene au pătruns dinspre Rusia în Letonia şi s-au prăbușit peste instalaţii de stocare a petrolului, relatează Agerpres.

Andris Spruds a declarat, anterior, că dronele ar fi trebuit doborâte în siguranță. Letonia şi Lituania au solicitat NATO să-şi consolideze apărarea antiaeriană în regiune, după ce două drone au trecut graniţa rusă şi au provocat o explozie la un rezervor de petrol din Letonia.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiga, a declarat duminică pe platforma X că dronele erau ucrainene şi că au pătruns în Letonia ca urmare a „războiului electronic rus care a deviat în mod deliberat dronele ucrainene de la ţintele lor din Rusia”.