Ministrul Apărării din Letonia demisionează după ce mai multe drone au intrat în spațiul aerian al țării: „Trebuia să le doborâm”

Un scandal uriaș a izbucnit în Letonia, după ce mai multe drone, care au intrat în spațiul aerian al țării, nu au fost doborâte, iar una dintre ele s-a prăbușit peste un depozit de petrol dintr-un oraș. La solicitarea opoziției, Parlamentul de la Riga i-a cerut ministrului Apărării demisia. Andris Sprūds a spus că va respecta această solicitare și va demisiona. „Trebuia să le doborâm, îmi asum responsabilitatea”, a spus ministrul leton, vineri, la televiziunea de stat.

Ministrul leton al Apărării a spus că este pregătit să își asume responabilitatea pentru că dronele care au zburat deasupra Letoniei joi noaptea nu au fost doborâte în siguranță.

„Ar fi trebuit doborâte. Aceasta este în primul rând responsabilitatea șefului forțelor armate și a mea ca lider politic. Îmi asum întrega responsabilitate.

Prin urmare, respect solicitarea opoziției de a cere demisia și voi respecta, de asemenea, decizia Saeimei în această situație”, a spus ministrul.

Sprūds a adăugat că trebuie îmbunătățită capacitatea Forțelor Naționale Armate de a doborî drone. Oficialul leton a mai spus că nu trebuie ignorate aspecte suplimentare, precum siguranța oamenilor. De exemplu, intervențiile deasupra zonelor populate vor fi diferite.

Faptul că aceasta este o problemă dificilă este demonstrat și de faptul că, în ultimul an, singurul caz din Europa în care un avion de luptă a doborât o dronă care pătrunsese în spațiul aerian al unei țări a fost în Polonia.

„Această capacitate nu poate fi niciodată absolută în nicio țară”, a spus ministrul.

De asemenea, Sprūds a anunțat că a dispus o anchetă internă pentru a evalua răspunsul autorităților la incidentul cu drone produs joi noaptea în Latgale, inclusiv modul în care a fost activat sistemul de alertă prin telefonie mobilă.

Incidentul a avut loc în noaptea de 7 mai. Mai multe drone au fost detectate în spațiul aerian al Letoniei. Două s-au prăbușit, iar una dintre ele a căzut peste o bază de depozitare a petrolului de pe teritoriul orașului Rēzekne. Locul în care s-a prăbușit cea de-a doua dronă nu a fost identificat.

Imediat, a fost emisă o alertă privind amenințarea aeriană în regiunile Rēzekne, Ludza și Balvi, care a fost ridicată în jurul orei 8:20 dimineața.

În regiunile Rēzekne, Rēzekne și Ludza, toate instituțiile de învățământ și-au suspendat cursurile, iar în Balvi orele s-au desfășurat online.

Ministrul Apărării a admis, după incident, că dronele ar fi putut fi lansate din Ucraina către ținte aflate în Rusia.