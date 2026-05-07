Rusia acuză Letonia de implicare într-un atac cu drone asupra Sankt Petersburg. România asigură poliție aeriană cu F-16 în zona baltică

Rusia a precizat că, în timpul incursiunii cu drone deasupra Estoniei, 2 avioane Rafale și 2 avioane F-16 au fost ridicate de NATO. România și Portugalia asigură poliția aeriană în regiunea baltică cu avioane F-16.

Rusia a acuzat joi Letonia de implicare într-un atac cu drone ucrainene asupra regiunii Sankt Petersburg. Mai exact, dronele ucrainene ar fi încercat să atace venind dinspre spațiul aerian leton, conform ministerului rus al Apărării, citat de The Moscow Times. NATO a ridicat două avioane F-16 și două Rafale. România, Portugalia și Franța asigură poliția aeriană a Alianței în zona baltică.

Astfel, în cursul dimineții, unitățile de cercetare ruse au detectat „un grup de 6 drone” în spațiul aerian leton, „alături de două avioane de vânătoare Rafale și două F-16”.

În prezent, România - cu avioane F-16 - și Franța - cu avioane Rafale - asigură poliția aeriană a NATO în zona baltică, de la baza Siauliai din Lituania. De asemenea, Portugalia, tot cu F-16, asigură poliția aeriană în regiune de la baza Amari, din Estonia.

Forțele aeriene române au publicat joi o înregistrare video cu două F-16 și un Rafale, însoțit de mesajul „Misiunea continuă”.

„Fiecare decolare înseamnă vigilență. Fiecare misiune înseamnă încredere. Permanent la datorie, piloții și echipele tehnice, ale detașamentului ”Carpathian Vipers” asigură protecția spațiului aerian aliat, demonstrând profesionalism, reacție rapidă și interoperabilitate alături de partenerii internaționali. Fiecare decolare transmite un mesaj clar: cerul NATO rămâne sigur”, se arată într-o postare publicată pe contul de Facebook al Forțelor Aeriene Române.

După detectarea celor 6 drone și a celor două avioane Rafale și F-16, deasupra Estoniei „cinci din cele șase drone detectate au dispărut de pe radar lângă orașul Rezekne, din estul Letoniei”, în vreme ce „a șasea dronă a fost doborâtă de antiaeriana rusă, lângă satul Lihacevo, lângă Pskov”, conform ministerului rus al Apărării.

Rușii susțin că drona doborâtă era fabricată în Ucraina și „a atacat din spațiul aerian al Letoniei”.

„Vorbim despre o tentativă de atac terorist asupra infrastructurii civile”, a precizat ministerul rus al Apărării.

Autoritățile letone au raportat că, în noapte de 7 spre 8 mai, două drone, venite dinspre Rusia, au căzut pe teritoriul Letoniei

În aprilie, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova, și consilierul prezidențial Nikolai Patrrușev au acuzat țările baltice și Finlanda că au pus la dispoziție spațiul lor aerian dronelor ucrainene pentru atacuri asupra teritoriului rus., cu scopul de a oferi Kievului oportunitatea de a ataca „infrastructura maritimă non-militară și flota comercială” a Rusiei, inclusiv porturile Primorsk și Ust-Luga din regiunea Leningrad, a spus Patrușev.