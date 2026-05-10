Ministrul Apărării din Letonia a demisionat după ce drone ucrainene au lovit rezervoare cu petrol

Şefa guvernului leton Evika Silina i-a cerut demisia duminică dimineaţă. Foto: Getty Images

Ministrul apărării din Letonia şi-a dat demisia duminică, după ce joi două drone ucrainene au pătruns dinspre Rusia în Letonia şi s-au prăbușit peste instalaţii de stocare a petrolului, relatează Agerpres. Demisia era așteptată. Andris Spruds a declarat, anterior, că dronele ar fi trebuit doborâte în siguranță și că este pregătit să își asume „responsabilitatea” pentru incident.



Şefa guvernului leton Evika Silina a cerut demisia acestuia duminică dimineaţă, afirmând că sistemele anti-drone nu au fost implementate suficient de repede. Ea l-a numit pe colonelul Raivis Melnis din armata letonă în funcţia de nou ministru al Apărării.



Letonia şi Lituania au solicitat joi NATO să-şi consolideze apărarea antiaeriană în regiune, după ce două drone au trecut graniţa rusă şi au explodat la o instalaţie de stocare a petrolului din Letonia.



Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiga, a declarat duminică pe platforma X că dronele erau ucrainene şi că au pătruns în Letonia ca urmare a „războiului electronic rus care a deviat în mod deliberat dronele ucrainene de la ţintele lor din Rusia”.



Ca răspuns la incidentele cu drone, Ucraina ia în considerare trimiterea unor experţi pentru a contribui la consolidarea securităţii aeriene în statele baltice, a declarat Sibiga vineri.