PUSL și antreprenorii români deschid noi punți economice la Bruxelles

1 minut de citit Publicat la 12:24 14 Mai 2026 Modificat la 12:24 14 Mai 2026

Foto: PUSL

O delegație a Partidului Umanist Social Liberal a efectuat o vizită de lucru la Bruxelles, la inițiativa și cu sprijinul europarlamentarului umanist Maria Grapini. Din delegație au făcut parte și antreprenori din România, într-un demers dedicat consolidării dialogului economic și identificării unor noi oportunități de colaborare la nivel european.

În cadrul vizitei, delegația a avut întâlniri cu reprezentanți ai mediului de afaceri, precum și cu oficiali ai instituțiilor statului român reprezentate în Belgia. Discuțiile au vizat dezvoltarea unor potențiale colaborări, sprijinirea antreprenoriatului românesc și promovarea intereselor României în plan european, într-un context economic și geopolitic care impune o reprezentare activă și coerentă.

„Am susținut și promovat mereu interesele economice ale României, precum și importanța sprijinului concret pentru IMM-uri. Belgia este un partener economic și diplomatic important al țării noastre și mereu am găsit aici deschidere spre dialog și colaborare”, a punctat europarlamentarul Maria Grapini, vicepreședinte al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor.

Florin Pețu, secretar general adjunct al PUSL, vicepreședinte al organizației patronale IMM București-Ilfov și Co-Fondator The Business Alliance (TBA), a subliniat importanța consolidării relațiilor dintre mediul antreprenorial românesc și partenerii europeni:

„România are nevoie de o prezență activă în spațiul european, construită prin dialog, seriozitate și parteneriate concrete. Vizita de la Bruxelles a demonstrat că există interes pentru colaborări solide și pentru susținerea antreprenorilor români care pot reprezenta cu succes economia noastră la nivel european. În același timp, este esențial să promovăm constant interesele României și să construim punți reale între mediul de afaceri românesc și instituțiile europene.”