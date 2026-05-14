Imagini virale cu Rubio și Musk în Beijing. Cei doi au ajuns subiect de glume și comentarii pe rețelele sociale din China

Publicat la 12:50 14 Mai 2026

Secretarul de stat american Marco Rubio și miliardarul Elon Musk au ajuns subiect de glume și comentarii pe rețelele sociale din China. FOTO colaj Profimedia Images si X

Secretarul de stat american Marco Rubio și miliardarul Elon Musk au ajuns subiect de glume și comentarii pe rețelele sociale din China, după aparițiile lor de la Marea Sală a Poporului din Beijing, înaintea discuțiilor dintre Donald Trump și Xi Jinping, scrie CNN.

Înainte ca întâlnirea dintre liderul american și cel chinez să înceapă, Marco Rubio a fost filmat privind atent tavanul sălii în care urmau să aibă loc discuțiile. În imagini, Rubio își ridică privirea, arată spre tavan și pare să discute despre detalii cu secretarul american al Apărării, Pete Hegseth.

Momentul a fost distribuit rapid pe platforma X și pe rețelele sociale chineze, unde utilizatorii s-au amuzat de reacția oficialului american. Unii au remarcat ironic și faptul că Rubio este, tehnic, sancționat de China.

Mai mulți internauți au glumit pe seama a ceea ce Rubio i-ar fi putut spune lui Hegseth. „Uită-te la luminile acelea, ar trebui să le schimbăm și pe ale noastre când ne întoarcem”, a scris un utilizator de pe Weibo.

During the high-stakes summit in China, U.S. Secretary of State Marco Rubio was captured on video gesturing toward the ceiling pic.twitter.com/XXS8qWJ8g7 — Kurdistan 24 English (@K24English) May 14, 2026

O altă postare de pe X ironiza momentul: „Hai să redecorăm Casa Albă așa când ne întoarcem.”

Marea Sală a Poporului este una dintre cele mai impunătoare clădiri oficiale din Beijing. Construită în anii 1950, aceasta este cunoscută pentru candelabrele mari de cristal, decorațiunile aurite în stil tradițional chinezesc și tavanul casetat, viu colorat, dispus într-un model geometric. Întreaga sală este decorată într-un stil solemn și fastuos, ceea ce explică reacția de curiozitate surprinsă în imagini.

Un clip cu Musk a fost văzut de sute de mii de ori

Și Elon Musk a devenit rapid viral după un moment filmat în fața Marii Săli a Poporului. Miliardarul din spatele Tesla și SpaceX a fost surprins alături de alți lideri de afaceri și oficiali americani, printre care Pete Hegseth și directorul Apple, Tim Cook.

În timp ce grupul stătea aliniat în mai multe rânduri și discuta într-un cadru oficial, Musk și-a ridicat telefonul și a început să se rotească lent, filmând scena și clădirea din jurul său. Gestul său relaxat a atras imediat atenția internauților.

Clipul a fost văzut de sute de mii de ori, iar mulți utilizatori s-au amuzat de contrastul dintre comportamentul informal al lui Musk și atmosfera rigidă a evenimentului diplomatic. Un utilizator de pe X a scris că Musk „poza jucăuș ca un copil”, în timp ce cei din jur erau îmbrăcați oficial și păreau foarte serioși.

Același utilizator a remarcat și înălțimea lui Musk, spunând că acesta ieșea puternic în evidență în mulțime, „ca un cocor printre găini”. Musk a reacționat scurt la postare, fără cuvinte, folosind doar un emoji care râde.

Vizita de joi de la Beijing a fost atent regizată, de la ceremonia de primire până la momentul cultural organizat după discuțiile bilaterale dintre Donald Trump și Xi Jinping. Totuși, programul nu a fost lipsit de mici incidente.

Scott Bessent, blocat pentru că nu avea insigna potrivită

La Marea Sală a Poporului, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a fost oprit temporar la intrare, aparent pentru că nu avea insigna potrivită. În imaginile surprinse de presă, agenții de securitate chinezi îi arată reverul sacoului și îi spun în engleză: „Pin, pin”. După o scurtă discuție, cineva îi înmânează un mic obiect, pe care Bessent pare să îl prindă la rever, iar apoi este lăsat să intre.

La scurt timp, a avut loc și un schimb tensionat între agenții de securitate chinezi și doi membri ai delegației americane, dintre care unul părea să fie în uniformă militară.

După discuții, Trump și Xi au vizitat Templul Cerului. Acolo, accesul presei americane a fost întârziat aproape o jumătate de oră, după ce securitatea chineză nu a permis inițial intrarea unui agent Secret Service înarmat. După discuții îndelungate, cele două părți au ajuns la un compromis, iar jurnaliștii americani au reușit să asiste la eveniment.