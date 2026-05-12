Cum a schimbat sistemul de garanție-returnare relația românilor cu sustenabilitatea

2 minute de citit Publicat la 14:01 12 Mai 2026 Modificat la 14:01 12 Mai 2026

Sistemul i-a făcut pe oameni să conștientizeze mai bine responsabilitatea pe care o au față de mediu. Foto: Antena 3 CNN

Sistemul de garanție-returnare a devenit unul dintre cele mai vizibile exemple despre modul în care principiile ESG și sustenabilitatea pot fi aplicate în viața de zi cu zi. Impactul acestui sistem asupra comportamentului consumatorilor și asupra relației dintre companii și societate a fost discutat în cadrul dezbaterii „Viitorul ESG în România: sustenabilitate, responsabilitate, eficiență”, organizată de Antena 3 CNN.

Anca Marinescu, Corporate Affairs & Communication Manager RetuRO, a declarat că sistemul de garanție-returnare și-a depășit deja rolul de simplă politică de mediu și a devenit un instrument concret prin care oamenii înțeleg mai bine ce înseamnă sustenabilitatea.

„Sistemul de garanție-returnare nu mai este doar o politică de mediu. După doi ani și ceva și-a dovedit succesul, este o sustenabilitate pusă în practică. Cred că principalul beneficiu pe care l-a adus în societate, dincolo de tonele de ambalaje colectate și transformate într-o nouă resursă, este faptul că am început să vorbim aplicat despre sustenabilitate și să o înțelegem mai ușor, noi, ca cetățeni”, a explicat Anca Marinescu.

Potrivit acesteia, dacă pentru companii standardele ESG au devenit obligatorii, pentru consumatori conceptul de sustenabilitate a rămas mult timp abstract.

„Pentru companii, ESG-ul a devenit obligatoriu și sustenabilitatea are și această formă de obligație în relația cu partenerii și consumatorii. Pentru noi, cei de acasă, termenul de sustenabilitate nu avea atât de multe înțelesuri. Asta până când a apărut sistemul de garanție-returnare și am început să vorbim concret despre ceva ce facem aproape în fiecare zi și care a început să aibă sens pentru noi”, a declarat reprezentanta RetuRO.

Ea consideră că sistemul i-a făcut pe oameni să conștientizeze mai bine responsabilitatea pe care o au față de mediu și modul în care pot contribui la schimbare.

„Am început să ne dăm seama că suntem stăpâni pe felul în care tratăm resursele și că putem, împreună, să contribuim la un mediu mai bun și mai sigur, dar și la un viitor mai bun”, a spus Anca Marinescu.

În opinia sa, principiile ESG nu trebuie să rămână doar în zona companiilor, ci trebuie asumate și de consumatori.

„ESG-ul trebuie mutat, așa cum s-a vorbit și astăzi în conferință, din zona companiilor către fiecare dintre noi. Dacă noi, consumatorii, nu avem acest interes, este foarte greu pentru companii să țină pasul cu aceste reglementări. Ele devin doar o povară și nu mai sunt la fel de aplicabile în practică. În final, riscăm să nu ne facă viața mai bună, ci să rămână doar o serie de raportări pe care companiile le fac”, a avertizat aceasta.

Anca Marinescu a subliniat că următorul pas este ca oamenii să înceapă să ceară mai multă responsabilitate și sustenabilitate din partea companiilor.

„Sistemul de garanție-returnare ne-a învățat pe fiecare dintre noi ce înseamnă sustenabilitatea, iar pasul următor este să începem să cerem această sustenabilitate de la companii, pentru că și noi facem, la rândul nostru, pași mici în această direcție”, a concluzionat reprezentanta RetuRO.