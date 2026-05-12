Standardele ESG schimbă regulile pentru firmele din România

1 minut de citit Publicat la 10:24 12 Mai 2026 Modificat la 10:24 12 Mai 2026

Deși regulile ESG pot aduce beneficii importante pe termen lung, ele vin și cu provocări majore. Foto: Getty Images

Noile obligații impuse de standardele europene privind mediul, sustenabilitatea și guvernanța schimbă deja modul în care funcționează companiile din România. Deși regulile ESG pot aduce beneficii importante pe termen lung, ele vin și cu provocări majore, mai ales pentru firmele mici și mijlocii. Impactul asupra competitivității, costurile de implementare și soluțiile pentru creșterea eficienței sunt printre principalele teme discutate în cadrul dezbaterii „Viitorul ESG în România: sustenabilitate, responsabilitate, eficiență”, organizată de Antena 3 CNN.

Jurnalistul Antena 3 CNN, Adrian Ursu, moderator al conferinței, a subliniat că standardele ESG nu mai reprezintă doar o alegere pentru companii, ci au devenit o necesitate.

„Este important să înțelegem că nu mai este doar un moft, nu mai este doar o opțiune, ci un întreg pachet de standarde care înseamnă mai multă transparență, eficiență și responsabilitate din partea companiilor în relația atât cu partenerii și furnizorii, cât și cu clienții lor”, a declarat Adrian Ursu.

Costuri inițiale mai mari

Acesta a explicat că implementarea standardelor ESG presupune, într-o primă etapă, costuri mai ridicate pentru companii, însă beneficiile pot apărea ulterior inclusiv în relația cu băncile și instituțiile financiare.

„Înseamnă și costuri care, inițial, pot fi mai mari, dar care ulterior pot aduce beneficii. De pildă, sunt multe bănci care acordă bonificații la credite dacă ai îndeplinit punctajul din standardele ESG, ceea ce înseamnă, fără îndoială, un câștig pentru companii”, a mai spus jurnalistul.

În același timp, Adrian Ursu a atras atenția asupra dificultăților întâmpinate de antreprenorii mici și mijlocii, care riscă să fie dezavantajați în raport cu marile companii.

„Vom discuta astăzi și cât de mare este dezavantajul pentru micii întreprinzători, pentru că acolo este greul. Să ai un departament care să se ocupe de toate aceste reglementări, să investești în toate elementele care te aduc la standardizarea respectivă și atunci, cumva, ai putea să fii defavorizat față de marii jucători”, a explicat el.

Potrivit moderatorului conferinței, reglementările europene trebuie analizate și din perspectiva impactului asupra economiei locale și a mediului de afaceri din România.

„Ceea ce înseamnă reglementare europeană trebuie să privim și vom continua să facem asta și din perspectiva interesului local, din ceea ce înseamnă sprijin pentru antreprenoriatul național și pentru a fi, mai ales, competitivi inclusiv în Europa”, a concluzionat Adrian Ursu.