PSD îl acuză pe Bolojan pentru numirea șefului Vămilor, reținut de procurori: „Și-a asumat personal. Să își asume politic”

Şeful Vămilor din România, reţinut într-un dosar de fals şi uz de fals.Sursa foto: Facebook

Partidul Social Democrat îi cere premierului demis Ilie Bolojan să „își asume răspunderea politică” pentru numirea lui Mihai Savin la șefia Autorității Vamale Române. Acesta a fost reţinut de procurori într-un caz de fals şi uz de fals, după ce ar fi emis retroactiv un ordin de misiune pentru a salva permisul de conducere al unui angajat. În acelaşi dosar, au fost reţinuţi şi un consilier şi un alt funcţionar de la Galaţi.

„PSD îi solicită prim-ministrului demis Ilie Bolojan să își asume răspunderea politică pentru decizia sa de a numi la conducerea Autorității Vamale Române (AVR) o persoană care a fost reținută de procurori, pentru săvârșirea unor infracțiuni asimilate faptelor de corupție. Având în vedere că și-a asumat personal această numire, fără să se consulte și fără să țină seama de partenerii din Coaliție, premierul demis ar trebui imediat să înceteze exercitarea funcției de conducere a guvernului interimar și să desemneze un alt membru al Executivului care să-i preia atribuțiile”, transmite PSD.

În comunicatul de presă, PSD îl atacă din nou pe Ilie Bolojan pe care îl acuză că se „erijează” în postura de „mare reformator”.

„Atunci când te erijezi în postura de „mare reformator” al statului și de „apărător neînduplecat” al integrității în exercitarea funcțiilor publice, ai responsabilitatea politică și obligația morală să îți aplici asupra propriei persoane principiile pe care le invoci în cazul altora. Ca atare, asumarea răspunderii în acest caz, în care premierul demis a girat personal pentru persoana numită la Autoritatea Vamală nu poate rămâne fără nicio consecință concretă în plan politic. Prim-ministrul demis trebuie să plece”, se arată în comunicat.

Potrivit social-democraților, la momentul numirii actualului șef al Autorității Vamale Române, „PSD i-a atras atenția premierului demis că astfel de decizii luate în nume personal încălcau Acordul Politic care îl obliga să se consulte cu ceilalți parteneri de guvernare.”

„Cazul de față este ilustrativ pentru seria lungă de decizii luate de unul singur în fruntea Executivului prin care Ilie Bolojan a subminat sistematic dialogul și colaborarea în cadrul Coaliției de Guvernare și care, în cele din urmă, au condus la demiterea sa din funcția de premier”, se mai arată în comunicat.

Sursele Antena 3 CNN susţin că, în urmă cu aproximativ o lună, un oficial AVR și consilierul de la cabinet se îndreptau către Galați, iar în județul Ialomița i-ar fi oprit Poliția, deoarece circulau cu girofarul si cu viteză.

Consilierul a rămas fără permis. El nu a putut justifica folosirea sistemelor de urgență. Apoi, potrivit acuzaţiilor din dosar, s-ar fi emis retroactiv, în fals, ordinul de misiune pe care l-ar fi depus ca probă în contestaţia depusă de consilier, în Instanţă.