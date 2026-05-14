Percheziții la Primăria Sectorului 3 și Poliția Locală, în legătură cu angajări în funcții-cheie. E vizat viceprimarul

Publicat la 12:34 14 Mai 2026 Modificat la 12:39 14 Mai 2026

Percheziții la Primăria Sectorului 3 și Poliția Locală. FOTO: INQUAM PHOTOS - Octav Ganea

Polițiștii fac percheziții, joi, la Primăria Sctorului 3 și la Poliția Locală. Sunt vizați viceprimarul și mai multe persoane de la Poliția Locală, în legătură cu modul în care s-au făcut angajări în posturi cheie.

Polițiștii ridică documente de la Primăria Sctorului 3 și la Poliția Locală.

Descinderile au loc într-un dosar în care sunt suspiciuni de abuz în seerviciu în legătură cu angajări făcute la Primăria Sctorului 3 și la Poliția Locală. Concrt, se verifică modul în care s-au făcut în ultima perioadă angajări pe posturi cheie la aceste instituții.

Surse au declarat pentru Antena 3 CNN că au loc percheziții inclusiv în biroul viceprimarului.