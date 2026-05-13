New York Times: Iranul a restabilit accesul la aproape toate bazele sale de rachete de-a lungul Strâmtorii Ormuz

1 minut de citit Publicat la 08:59 13 Mai 2026 Modificat la 08:59 13 Mai 2026

Rachete iraniene. Foto: Getty Images

Iranul a restabilit „accesul operațional” la 30 din cele 33 de baze de rachete amplasate de-a lungul Strâmtorii Hormuz, acces care fusese blocat în urma bombardamentelor SUA declanșate după 28 februarie, au declarat surse din serviciile de informații americane pentru New York Times (NYT).

Respectivele baze au fost avariate în timpul atacurilor și bombardamentelor americane dar acestea sunt operaționale acum, ceea ce reprezintă o amenințare directă la adresa navelor de război sau comerciale, aflate în Strâmtoarea Ormuz.

În aceste condiții, Iranul e în acest moment mult mai puternic militar decât lasă să se vadă administrația Trump, conform surselor citate.

Practic, iranienii pot folosi lansatoarele mobile rămase intacte în aceste baze pentru a muta rachetele în alte locații. În unele cazuri, iranienii chiar pot lansa direct rachetele deja aflate în unele din aceste baze repoeraționalizate.

În plus, serviciile de informații americane estimează că Teheranul are operaționale în jur de 70% din lansatoarele mobile existente la nivel național, iar 70% din arsenalul de rachete - balistice și de croazieră - de care dispunea înainte de conflict este în continuare intact.

Serviciile de informații militare americane au raportat, în baza imaginilor furnizate de sateliți și a altor metode de supraveghere, că Iranul a recăpătat accesul la circa 90% din depozitele subterane de rachete și rampe de lansare.

Conform NYT, aceste noi informații contrazic declarațiile publice făcute până acum de președintele SUA, Donald Trump, și ale șefului Pentagonului, Pete Hegseth, conform cărora armata iraniană nu mai are rachete, a fost „distrusă” și „nu mai reprezintă” vreo amenințare pentru trupele americane.