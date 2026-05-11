Euro continuă să scadă. Cursul valutar anunțat de BNR luni, 11 mai

Moneda națională a continuat să se aprecieze, luni, după ce săptămâna trecută a înregistrat record după record din cauza crizei politice. Cursul anunțat de Banca Națională a României e 5,22 lei pentru un euro.

Euro a ajuns la 5.2222 lei, potrivit cursului BNR de luni, și a înregistrat încă o scădere față de ziua de vineri.

De asemenea, leul s-a apreciat ușor față de dolarul american, care a fost cotat la 4.437 lei.

Totodată, Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis în creştere pe aproape toţi indicii şedinţa de luni, cu un rulaj total în valoare de 16,5 milioane lei (3,1 milioane euro), după o jumătate de oră de la debutul tranzacţiilor, transmite Agerpres.

Indicele principal BET, care arată evoluţia celor mai lichide 20 de companii, înregistra o apreciere de 0,93%, iar indicele BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la BVB, consemna o creştere de 0,94%.

Totodată, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a câştigat 0,87%, în timp ce reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK, a scăzut cu 0,69%.

Indicele BET-FI al SIF-urilor înregistra o apreciere de 0,27%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, a crescut cu 1,22%.

Conform datelor BVB, cele mai mari creşteri ale valorii acţiunilor le înregistrau Romgaz (+3,97%), Rompetrol Rafinare (+3,87%) şi Premier Energy PLC (+3,77%).

Pe de altă parte, în scădere erau acţiunile Sinteza (-5,88%), Bucur SA Bucureşti (-5,65%) şi Prebet (-3,06%).