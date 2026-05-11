Ciprian Ciucu anunță că lacul Herăstrău va fi golit, pentru ca malurile să fie consolidate: „Va fi o perioadă de disconfort”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a explicat, luni, că va fi necesară golirea lacului din Parcul Regele Mihai I (Herăstrău), pentru consolidarea malurilor.

El a admis că va exista o perioadă de disconfort, dar a subliniat că, în lipsa lucrărilor, surparea malurilor va avansa şi mai mult.

"Toată lumea ştie că se surpă malurile şi cad în apă, iar apa mănâncă din maluri în fiecare an. E normal să le punem în siguranţă. Proiectul tehnic, care va presupune lucrări de îndiguire din beton, în apă, nu se poate face decât dacă goleşti lacul. Eu am două posibilităţi: să nu fac nimic, iar situaţia să continue sau, pentru că am deblocat acest proiect, să îl executăm. Ştiu că va fi o perioadă de disconfort în acest an, dar e bine să facem ceea ce este corect, când este corect", a precizat Ciucu, în cadrul unei conferinţe de presă.

Primarul a menţionat că urmează să discute cu constructorul despre durata lucrărilor.

"Dacă vor dura mult, îi dăm drumul mai devreme şi golim lacul mai devreme. Dacă vor dura puţin, mai împingem acest termen", a transmis el.

Primarul general al Capitalei anunţase sâmbătă, după ce a participat la o dezbatere privind Parcul Herăstrău, că intenţionează să reactiveze parteneriatul cu Asociaţia Peisagiştilor din România (AsoP). De asemenea, va invita Ordinul Arhitecţilor (OAR) să conceapă temele de proiectare pentru regenerarea şi restaurarea parcului.

"Vor exista mai multe teme, pentru porţiuni şi arii diferite, care vor fi executate etapizat. Temele de proiectare vor sta la baza evaluărilor şi proiectării viitoarelor intervenţii. După ce vom contracta serviciile de proiectare, anul viitor vom contracta şi lucrările aferente intervenţiilor propriu-zise. Temele de proiectare vor fi publice, iar proiectele privind intervenţiile propuse vor fi temeinic dezbătute public", scria el, pe Facebook.

Ciucu adăuga că, în aproximativ trei săptămâni, vor putea începe lucrările de punere în siguranţă a malurilor.

"Acest lucru presupune golirea lacului, curăţarea acestuia (fundul lacului este murdar şi colmatat) şi execuţia lucrărilor de sprijinire şi consolidare a malurilor. Facem lucrări care să reziste 100 de ani", sublinia el.