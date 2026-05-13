Furtunile şi grindina au făcut prăpăd în ţară. Străzi inundate, copaci doborâţi peste maşini, acoperişuri smulse de vânt

Furtunile şi grindina au făcut prăpăd în ţară. Sursa colaj foto: captură video Antena 3 CNN & Facebook/Meteoplus

Furtunile puternice au făcut prăpăd în mai multe zone din România. Oraşul Tulcea a fost transformat marţi într-un lac imens după o ploaie torenţială de doar 10 minute. Canalizarea a refulat şi străzile din centrul oraşului au fost inundate, iar localnicii au fost avertizaţi printr-un mesaj RO-Alert să evite deplasările şi să se adăpostească. În municipiul Focşani, vântul puternic a smuls acoperişul unui bloc şi a doborât mai mulţi copaci, unii dintre ei prăbuşindu-se peste maşini. Iar în judeţele Galaţi şi Constanţa au fost căderi masive de grindină. Meteorologii avertizează că va continua până joi acest cod galben de ploi şi vijelii, cu rafale care pot atinge între 50 - 60 km/h, iar în unele zone ajung până la 90 km/h.

În plus, miercuri dimineaţa, peste jumătate din ţară se află sub avertizare de cod galben de vânt. În cursul zilei de marţi, la Galaţi, dar şi în Constanţa, bucăţile de grindină au provocat numeroase probleme în gospodăriile oamenilor şi zeci de străzi au fost inundate.

Şi în Timiş au fost probleme din cauza vântului puternic, întrucât mai mulţi copaci au fost puşi la pământ, iar traficul a fost restricţionat până când pompierii au ajuns la faţa locului şi au reuşit să îndepărteze arborii. La Bucureşti, rafale de vânt au atins viteze de peste 50 - 60 km/h, iar un copac s-a prăbuşit peste o maşină din Sectorul 1. Din fericire, nu există victime.

Deşi s-au investit zeci de milioane de euro în sistemul de canalizare din Tulcea, în ultimii ani, acesta nu a făcut faţă în urma furtunii care s-a abătut asupra oraşului şi mai multe străzi au fost inundate. Zeci de locuitori nu aveau cum să traverseze, iar şoferii s-au deplasat cu dificultate.

"Nu pot să traversez, o sa mă urc pe sus, unde sunt scările şi cobor pe strada cealaltă", a declarat o tânără, iar un pensionar a spus: "Mă uit pe unde să trec strada... Să mă ducă primarul în spate".

Ajunsă la blocul în care locuieşte o femeie i-a transmis edilului oraşului Tulcea: "Să faceţi ceva, domnule primar, că este dezastru".

Locuitorii oraşului Babadag și ai zonelor limitrofe din județul Tulcea au primit marţi după-amiaza un mesaj de avertizare RO-ALERT de tip "Alertă Extremă". Autoritaţile au emis acest semnal de urgență ca urmare a intensificării fenomenelor meteorologice, prognozând un interval de instabilitate severă care pune îi pericol siguranța cetățenilor.

Avertizarea anunţa că zona Babadag este afectată de averse torențiale care pot cumula până la 40 l/mp, grindină și vijelii cu rafale de vânt de 70 km/h. Mesajul RO-Alert transmis pe telefoanele mobile i-a îndemnat pe locuitori să evite orice deplasare și să ia măsuri imediate de adăpostire.

La Focşani, o rafală puternică de vânt a smuls acoperişul unui bloc, iar mai mulţi copaci au fost doborâţi. Potrivit autorităţilor s-au înregistrat avarii serioase la mai multe autoturisme după ce arborii au căzut acestea.