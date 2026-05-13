„Domul de Aur” al lui Trump va costa de șase ori mai mult decât a estimat inițial Pentagonul și s-ar putea să nu oprească un atac masiv

2 minute de citit Publicat la 08:56 13 Mai 2026 Modificat la 08:56 13 Mai 2026

Sistemul futurist de apărare antirachetă „Domul de Aur”, propus de președintele american Donald Trump, ar putea costa aproximativ 1,2 trilioane de dolari pentru dezvoltare, instalare și operare pe o perioadă de 20 de ani. Estimarea aparține Biroului pentru Buget al Congresului, o instituție nepartizană din Statele Unite. Suma este mult mai mare decât costul anunțat inițial, de 175 de miliarde de dolari, scrie BBC. În plus, sistemul, conceput pentru a apăra Statele Unite de rachete balistice și de croazieră, ar putea să nu ofere protecția promisă.

Noul raport al Biroului pentru Buget al Congresului avertizează că „Domul de Aur” ar putea fi vulnerabil în cazul unui atac masiv lansat de Rusia sau China.

Numai costurile de achiziție ar depăși 1 trilion de dolari. Acestea ar include straturile de interceptare, dar și un sistem spațial de avertizare și urmărire a rachetelor, a precizat instituția în raport.

La doar câteva zile după revenirea la Casa Albă, în ianuarie, Trump a prezentat planurile pentru acest sistem, menit să răspundă amenințărilor aeriene de „nouă generație”.

El afirmase anul trecut că programul va avea nevoie de o investiție inițială de 25 de miliarde de dolari, iar costul total ar urma să ajungă, în timp, la 175 de miliarde de dolari.

Senatorul democrat Jeff Merkley, cel care a solicitat estimarea, a declarat marți că așa-numitul „Dom de Aur” al președintelui este „nimic altceva decât un cadou uriaș pentru contractorii din apărare, plătit în întregime de americanii care muncesc”.

Au existat deja îndoieli privind capacitatea Statelor Unite de a construi un sistem complet de apărare pentru un teritoriu atât de vast.

Oficialii au avertizat că sistemele actuale nu au ținut pasul cu armele tot mai sofisticate dezvoltate de potențialii adversari ai SUA.

În ciuda costurilor uriașe estimate pentru „Domul de Aur”, sistemul „ar putea fi copleșit de un atac masiv lansat de un adversar egal sau aproape egal”, a transmis Biroul pentru Buget al Congresului.

Un ordin executiv care cerea crearea sistemului, numit inițial „Iron Dome for America”, arăta că amenințarea reprezentată de armele de nouă generație a devenit, în timp, „mai intensă și mai complexă”, putând crea un scenariu „catastrofal” pentru Statele Unite.

La o săptămână după începutul celui de-al doilea mandat, Trump a ordonat Departamentului Apărării să prezinte planuri pentru un sistem capabil să descurajeze și să respingă atacurile aeriene. Casa Albă susținea atunci că acestea rămân „cea mai catastrofală amenințare” la adresa SUA.

Trump a spus că sistemul va include tehnologii de „nouă generație” desfășurate pe uscat, pe mare și în spațiu, inclusiv senzori și interceptori spațiali. Potrivit președintelui, sistemul ar fi „capabil chiar să intercepteze rachete lansate de cealaltă parte a lumii sau din spațiu”.

Luna trecută, SpaceX și Lockheed Martin au obținut contracte în valoare de până la 3,2 miliarde de dolari pentru dezvoltarea unor prototipuri de interceptori spațiali destinați „Domului de Aur”.