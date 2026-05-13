Un mare lanț de benzinării a vândut, din greșeală, motorină la un preț neobișnuit de mic: “A apărut o eroare la introducerea datelor”

1 minut de citit Publicat la 09:32 13 Mai 2026 Modificat la 09:33 13 Mai 2026

Benzinăriile individuale Shell din majoritatea landurilor germane au vândut motorină la un preț sub cel al pieței. Foto: Getty Images

Shell a stârnit agitație în rândul șoferilor din Germania după ce a vândut motorina la un preț neobișnuit de mic, în urma unei erori de introducere a datelor care a afectat mai multe stații de pe autostrăzi. Combustibilul a ajuns să coste 1,849 euro pe litru — semnificativ sub media națională de aproape 2 euro — înainte ca prețurile să fie readuse la nivelul obișnuit. Reprezentanții companiei au explicat că prețul greșit nu a putut fi corectat imediat din cauza regulilor care permit ajustarea tarifelor doar o dată pe zi, potrivit FAZ.

„A apărut o eroare în timpul introducerii manuale a prețurilor pentru stațiile de service de pe autostradă ieri la prânz”, a declarat o purtătoare de cuvânt a Shell Germania, cu sediul central în Hamburg.

Prin urmare, motorina a fost oferită la 1,849 euro pe litru, a declarat purtătoarea de cuvânt. Prețul este scăzut deoarece alimentarea de-a lungul autostrăzii este de obicei mult mai scumpă decât în oraș. Potrivit Clubului Auto German (ADAC), costul mediu zilnic al motorinei la nivel național, luni, a fost de aproape 2 euro pe litru.

Purtătoarea de cuvânt a declarat că eroarea nu a putut fi corectată deoarece prețurile sunt permise legal doar o dată pe zi, la prânz. Ea nu a specificat câte benzinării au fost afectate. Potrivit unui raport al WDR, benzinăriile din Renania de Nord-Westfalia, Saxonia Inferioară și Saxonia ofereau motorină la preț redus.

Conform datelor din aplicația ADAC, benzinăriile individuale Shell din majoritatea landurilor germane au vândut motorină la acest preț. Prețurile au fost majorate din nou, în general, marți la prânz, așa cum indică aplicația.