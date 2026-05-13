Ninsori și temperaturi negative la finalul primăverii, în România. Unde s-au înregistrat -10 grade Celsius

Publicat la 10:47 13 Mai 2026 Modificat la 10:54 13 Mai 2026

Zăpada așternută a transformat peisajul din Masivul Postăvaru. Sursa foto: captură video Facebook/Costi Hodas

Ninsorile au revenit în unele zone montane, inclusiv în Masivul Postăvaru, iar în Pasul Prislop, una dintre cele mai înalte trecători din Carpații Orientali, mai mulţi şoferi au filmat fulgii de zăpadă care au făcut spectacol. Peisajele de iarnă surprinse la finalul primăverii se înregistrează pe fondul celor două cicloane care traversează România în cursul acestei săptămâni. Tocmai de aceea, miercuri dimineaţa, mercurul a coborât în termometre până la minus 10 grade în Țarcu. Temperaturi negative s-au înregistrat şi la Bâlea Lac, Semenic, dar și pe Vârful Omu.

Ninsori și temperaturi negative la mijlocul lunii mai, în România

Turiştii care au urcat marţi în Masivul Postăvaru au avut parte de un peisaj de basm alb. Unii dintre ei au filmat scenele cu stratul de zăpadă care s-a aşternut, iar imaginile au fost publicate pe social media, unde au stârnit numeroase reacţii.

Fenomenul este neobișnuit pentru această perioadă a anului, când, în mod obișnuit, condițiile meteo în zonele de altitudine încep să devină mai blânde, cu accent pe topirea zăpezii și tranziția spre sezonul cald.

Ninsorile şi-au făcut simţită prezenţa şi în Pasul Prislop, aflat la graniţa dintre Munţii Rodnei şi Munţii Maramureşului.

Temperaturi resimțite înregistrate în această dimineață

-10 grade înȚarcu

-7 grade Vlădeasa

-6 grade Bâlea Lac

-6 grade Semenic

-5 grade Vf. Omu

-5 grade Parâng

-3 grade Stâna de Vale

-3 grade Călimani

România, lovită de două cicloane săptămâna aceasta

România trece printr-un veritabil carusel meteorologic în această săptămână. După furtunile puternice de marţi, care au pus aproape toată țara sub cod galben, meteorologii avertizează că urmează o răcire bruscă și accentuată, de miercuri. Deși vineri se încălzește, weekendul este din nou în pericol: un alt ciclon, de data aceasta mediteranean, va lovi România cu ploi torențiale și furtuni.

Marţi, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunţat că ţara noastră se află sub influența unei mase de aer cald și umed, asociată unui ciclon format deasupra Țărilor Baltice și Belarusului. Din acest motiv, în cea mai mare parte a țării sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină.