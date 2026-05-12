România, lovită de două cicloane într-o singură săptămână: De la vijelii la frig de toamnă și un nou val de furtuni în weekend

1 minut de citit Publicat la 19:48 12 Mai 2026 Modificat la 19:48 12 Mai 2026

România, lovită de două cicloane într-o singură săptămână. Foto: Agerpres

România trece printr-un veritabil carusel meteorologic în această săptămână. După furtunile și vijeliile de astăzi, care au pus aproape toată țara sub cod galben, meteorologii avertizează că urmează o răcire bruscă și accentuată, de miercuri. Deși vineri se încălzește, weekendul este din nou în pericol: un alt ciclon, de data aceasta mediteranean, va lovi România cu ploi torențiale și furtuni.

Administrația Națională de Meteorologie anunță că marți, 12 mai, România se află sub influența unei mase de aer cald și umed, asociată unui ciclon format deasupra Țărilor Baltice și Belarusului. Din acest motiv, în cea mai mare parte a țării sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină.

ANM a emis un cod galben de vreme severă pentru aproape toată țara. În plus, până miercuri dimineață este în vigoare și un cod galben de vânt pentru Crișana, Banat, Oltenia, mare parte din Muntenia, vestul Transilvaniei și sudul Dobrogei, unde rafalele pot ajunge la 50-70 km/h, iar izolat chiar la 80 km/h.

Meteorologii spun că, în noaptea de marți spre miercuri, un front rece va traversa țara și va aduce ploi moderate cantitativ, dar și o răcire accentuată a vremii.

Miercuri, 13 mai, temperaturile vor scădea semnificativ în toate regiunile, iar vremea va deveni rece pentru această perioadă, mai ales în Transilvania. Maximele se vor situa între 9 și 10 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și cel mult 18-19 grade în sud-estul țării, mult sub valorile normale pentru mijlocul lunii mai.

Noaptea, temperaturile minime vor coborî până la 2 grade în unele zone, iar în cea mai mare parte a țării vor fi cuprinse între 2 și 10 grade.

Potrivit ANM, după ziua de joi circulația aerului se va schimba din nou, iar un val de aer mai cald va aduce o încălzire treptată. Vineri și sâmbătă, temperaturile maxime vor urca în majoritatea regiunilor la valori între 19 și 26 de grade, apropiate de mediile normale ale perioadei.

Totuși, meteorologii avertizează că vremea nu se stabilizează pentru mult timp. Un nou ciclon mediteranean format pe fondul unei pătrunderi de aer polar în vestul și centrul Europei va afecta România spre finalul săptămânii.

Astfel, din după-amiaza zilei de sâmbătă sunt așteptate din nou averse și furtuni în zonele de deal și de munte, iar duminică instabilitatea atmosferică se va extinde în cea mai mare parte a țării, unde vor fi ploi torențiale și cantități importante de apă.