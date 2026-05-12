ANM a actualizat prognoza meteo: Când scăpăm de ploi și cum va fi vremea până la jumătatea lunii iunie

Modificat la 09:14 12 Mai 2026

Publicat la 09:02 12 Mai 2026

1 minut de citit Publicat la 09:02 12 Mai 2026 Modificat la 09:14 12 Mai 2026

În primele zile din iunie începe să se încălzească şi scăpăm de ploi în mare parte din ţară. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 11 mai - 8 iunie. Potrivit estimărilor, vremea din această săptămână vine cu temperaturi mult mai scăzute și ploi mai ales în partea de vest, însă în luna iunie, condițiile meteo sunt apropiate de normalul perioadei.

Săptămâna 11 - 18 mai

Temperaturile vor rămâne ușor sub valorile normale în cea mai mare parte a țării, mai ales în vest și sud-vest.

Meteorologii anunță mai multe ploi decât în mod obișnuit în regiunile vestice, nord-vestice și sudice. Cantități mai mari de precipitații sunt așteptate local și în centru, dar și la munte.

În schimb, nord-estul țării va avea parte de mai puține ploi decât în mod normal pentru această perioadă.

Săptămâna 18 - 25 mai

În estul țării sunt așteptate precipitații peste normalul perioadei, în timp ce vestul, sud-vestul și nord-vestul vor avea un deficit de ploi.

Temperaturile se vor menține apropiate de valorile obișnuite pentru această perioadă, însă în sud-vest pot fi ușor mai ridicate.

Meteorologii estimează un regim pluviometric ușor deficitar în sud-vest, iar în restul regiunilor cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 1 - 8 iunie

Prima săptămână din iunie aduce temperaturi normale în toată țara.

Cantitățile de precipitații vor fi mai reduse în nord-vest, însă în restul regiunilor vremea se va menține în limitele normale pentru începutul lunii iunie.