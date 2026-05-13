Un polițist a fost prins în timp ce conducea cu 177 km/h într-o zonă rezidențială și a primit doar o mustrare

Publicat la 10:09 13 Mai 2026 Modificat la 10:09 13 Mai 2026

Polițistul se afla în afara programului de lucru și la volanul mașinii personale / sursă foto: Getty Images

Un șef de comisariat din estul Slovaciei a fost surprins în timp ce conducea cu 177 km/h într-o zonă în care limita de viteză era de 50 km/h. Deși pentru o astfel de abatere amenda poate ajunge la 1.300 de euro, polițistul a primit doar o mustrare scrisă, potrivit presei locale.

Polițistul se afla în afara programului de lucru și la volanul mașinii personale, în momentul în care a fost surprins de radar când conducea cu 177 km/h într-o zonă rezidențială.

Ulterior, acesta a fost sancționat doar cu o mustrare scrisă din partea unui șef, relatează publicația Onet.

Pentru o astfel de abatere, un cetățean obișnuit ar fi primit o amendă între 800 și 1.300 de euro, mai ales în condițiile în care o viteză mare înt-o zonă rezidențială este rar întânită în Slovacia.

Purtătoarea de cuvânt a Poliției din Košice, Jana Illésová, a declarat că „împotriva ofițerului a fost inițiată o procedură disciplinară. La stabilirea sancțiunii, se iau în considerare diverse criterii specificate în reglementări, printre care natura faptei, circumstanțele comiterii acesteia, gradul de culpabilitate, consecințele și atitudinea polițistului față de îndatoririle sale profesionale. Decizia nu este încă definitivă”.

Polițistul a fost contactat de jurnaliștii locali pentru un punct de vedere, însă acesta nu a dorit să comenteze situația.