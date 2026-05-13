Se pregătesc schimbări în Codul Rutier: Proprietarii cu mașini avariate nu vor mai fi obligați să meargă la Poliție în 24 de ore

2 minute de citit Publicat la 10:12 13 Mai 2026 Modificat la 10:13 13 Mai 2026

Dispare obligația prezentării la Poliție în 24 de ore pentru mașina avariată, dacă era parcată și fără șofer.

Şoferii ale căror autoturisme sunt avariate în timp ce sunt parcate sau staționate nu vor mai putea fi sancționaţi pentru neprezentarea la Poliție în termen de 24 de ore de la producerea incidentului. Măsura este prevăzută într-un proiect de lege care a primit raport preliminar favorabil și urmează să ajungă la votul final în Parlament, relatează Profit.ro. Iniţiatorii susţin că legea actuală duce la sancţiuni exagerate. În plus, proiectul instituie totodată obligația Poliției de a informa persoana prejudiciată cu privire la autorul incidentului și drepturile legale.

Proiectul de lege care este în dezbatere în Parlament prevede eliminarea obligaţiei şoferilor de a se prezenta la Poliţie în termen de 24 de ore în cazul în care îşi găsesc maşina lovită în parcare.

De-a lungul anilor s-au înregistrat numeroase cazuri în care proprietarii autoturismelor au fost considerați, în mod automat, șoferi implicați în accident, fiind sancționați contravențional și lăsați fără permis, chiar dacă în momentul producerii incidentului nu se aflau la volan, ci acasă sau la serviciu.

Mai exact, acest proiect de lege nuanţează legislaţia deja existentă şi prevede eliminarea acestei obligaţii doar într-o anumită situaţie, respectiv în aceea în care un autoturism este lovit, iar în interiorul său nu se află nimeni.

Iniţiatorii acestui proiect legislativ spun că au venit cu această propunere pentru a elimina acele situaţii şoferii ajungeau să fie sancţionaţi contravenţional, deşi nu aveau cum să se prezinte la poliţie în termen de 24 de ore. Şi asta pentru că, în multe cazuri, maşina era parcată, iar proprietarii fie erau plecaţi în concediu, fie nu aveau acces la autoturism în acel termen de 24 de ore, motiv pentru care nu observau loviturile şi daunele aduse maşinii.

"În numeroase cazuri, conducătorii auto care nu se aflau la locul producerii accidentului, fiind în locuință sau la serviciu, și care au observat târziu avarii asupra vehiculului, s-au prezentat ulterior la poliție pentru a semnala paguba și au fost sancționați pentru neprezentare în termenul de 24 de ore, cu suspendarea permisului de conducere și amendă contravențională. Astfel de sancțiuni sunt nelegale, întrucât persoana respectivă nu poate fi considerată conducător implicat", au transmis autorii proiectului de lege, conform Profit.ro.

În plus, acelaşi proiect de lege vorbeşte şi despre o obligaţie a poliţiei care va fi introdusă, respectiv aceea de a informa proprietarul maşinii că aceasta a fost lovită.

Potrivit Codului rutier, în prezent se exceptează de la obligația prezentării la unitatea de poliție de pe raza căreia s-a produs accidentul în termen de cel mult 24 de ore de la producerea evenimentului pentru întocmirea documentelor de constatare următoarele categorii:

conducătorii vehiculelor care încheie o constatare amiabilă de accident, în condițiile legii;

conducătorul de vehicul care deține o asigurare facultativă de avarii auto, iar accidentul de circulație a avut ca rezultat numai avarierea propriului vehicul.

În situațiile menţionate, autoturismul avariat poate fi reparat pe baza formularului de constatare amiabilă ori a documentului emis de compania de asigurări.