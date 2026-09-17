Lituania a descoperit 12 tuneluri săpate la graniţa cu Belarus, prin care migranţii intrau în Uniunea Europeană

1 minut de citit Publicat la 20:22 17 Sep 2026 Modificat la 20:22 17 Sep 2026

Lituania a descoperit 12 tuneluri săpate la graniţa cu Belarus. Foto: Getty Images

Lituania a descoperit, între aprilie şi august, 12 tuneluri care duc în Belarus şi erau destinate ca migranţii să le folosească pentru a intra pe teritoriul republicii, ţară membră a Uniunii Europene, a declarat joi ministrul de interne Martynas Katelynas, notează Agerpres.

"Observăm evoluţii îngrijorătoare în domeniul securităţii frontierei", a declarat Katelynas în cadrul unei şedinţe a parlamentului de la Vilnius, potrivit agenţiei de presă locale BNS.

"Ameninţarea reprezentată de migraţia ilegală este în creştere, iar tunelurile săpate pe sub graniţa de stat devin o alternativă ilegală pentru intrarea clandestină în Republica Lituania", a spus el.

Lituania, la fel ca Letonia şi Polonia, a acuzat în repetate rânduri Belarusul că aduce, într-un mod organizat, migranţi din regiuni aflate în criză la frontiera externă a Uniunii Europene.

Guvernul de la Vilnius a reacţionat prin intensificarea măsurilor de protecţie a frontierelor şi prin construirea unui gard la frontieră. Tuneluri au fost descoperite şi la frontierele Letoniei şi Poloniei cu Belarus.

Ca ripostă, poliţia de frontieră lituaniană a elaborat un plan de acţiune, a declarat Katelynas, iar cooperarea cu agenţia UE pentru protecţia frontierelor, Frontex, şi cu organizaţii private a fost consolidată.

În prezent, sunt testate dispozitive radar de penetrare a solului şi se achiziţionează echipamente speciale pentru detectarea cavităţilor subterane, a adăugat ministrul.