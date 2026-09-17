Moldova denunță la OSCE încălcări repetate ale spațiului aerian, după trei incidente în câteva zile. O dronă a traversat și România

1 minut de citit Publicat la 20:36 17 Sep 2026 Modificat la 20:37 17 Sep 2026

Dronele trec tot mai des peste granițele Republicii Moldova. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Republica Moldova a reclamat la OSCE încălcările repetate ale spațiului său aerian de către drone, după trei incidente înregistrate în doar câteva zile. Într-unul dintre cazuri, aceeași dronă a traversat succesiv spațiul aerian al Republicii Moldova și al României, iar Chișinăul avertizează că astfel de episoade pun în pericol populația și aviația civilă.

Subiectul a fost abordat de reprezentanta permanentă a Republicii Moldova pe lângă OSCE, ambasadoarea Victoria Roşa, în cadrul celei de-a 1145-a reuniuni a Forumului pentru cooperare în domeniul securităţii, informează joi Moldpres şi Radio Chişinău, preluate de Agerpres.

Victoria Roşa a atras atenţia asupra incidentelor înregistrate în 8, 12 şi 14 septembrie şi a riscurilor generate de acestea pentru populaţie şi aviaţia civilă. Potrivit ambasadoarei, caracterul îngrijorător al situaţiei este determinat inclusiv de frecvenţa incidentelor şi de traiectoriile transfrontaliere ale dronelor.

În cadrul reuniunii a fost menţionat incidentul din 8 septembrie, când aceeaşi dronă a traversat succesiv spaţiul aerian al Republicii Moldova şi al României. Delegaţia Republicii Moldova a calificat cazul drept o dovadă a caracterului transfrontalier al ameninţărilor.

Reprezentanta Republicii Moldova a reiterat că suveranitatea şi spaţiul aerian al statelor trebuie respectate, iar populaţia civilă trebuie protejată.

Totodată, delegaţia Republicii Moldova a reiterat apelul la încetarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei şi a acţiunilor care, potrivit Chişinăului, subminează securitatea regională şi europeană, notează cele două media de peste Prut.