Scandal în Spania după o declarație controversată despre români făcută de președinta Comunității Madridului

Isabel Díaz Ayuso, președinta Comunității Madridului. Foto: Profimedia Images

O declarație făcută de președinta Comunității Madrid în Parlamentul Regional a iscat controverse în Spania. Isabel Díaz Ayuso a spus că preferă să-i trateze pe românii care muncesc ca pe niște cetățeni egali cu spaniolii, în timp ce infractorii spanioli nu reprezintă o prioritate pentru ea. „Prefer să am grijă de un român și să-l tratez ca pe unul de-al nostru, oricât de român ar fi el”, a spus Ayuso, după ce a fost acuzată de o deputată de la Vox că încurajează imigrația, relatează El Mundo.

Sesiunea de întrebări din timpul ședinței Parlamentului Regional al Comunității Madrid a devenit scena unei confruntări între președinta Isabel Díaz Ayuso și deputata Vox Isabel Pérez Moñino cu privire la politica de imigrație și capacitățile serviciilor publice.

În timpul sesiunii plenare, lidera regională a apărat deptul la tratament egal pentru cetățenii care respectă legea și care contribuie la regiune, respingând în același timp solicitările partidului de dreapta pe motiv că acestea depășesc competențele regionale.

„Vă spun, de asemenea, că eu prefer să am grijă de un român și să-l tratez ca pe unul de-al nostru, oricât de român ar fi el, pentru că lucrează de ani de zile, contribuie și este integrat în Madrid. În schimb, un spaniol infractor, ocupant ilegal și care nu-i respectă pe ceilalți, nu reprezintă o prioritate pentru mine. Pentru mine toți suntem egali în această regiune. Fie că vii din România, fie că vii din Guadarrama, important este să repecși legea, ordinea și să-ți aduci contribuția”, a spus Isabel Díaz Ayuso.

Acest răspuns controversat al președintei Comunității Madridului, a venit după ce deputata Vox, Isabel Pérez Moñino, i-a reproșat că a încurajat venirea unui număr mai mare de rezidenți străini decât poate orașul și comunitatea să absoarbă. Ea a avertizat: „Un serviciu public care își propune să satisfacă o cerere nelimitată ajunge să impună limite celor care îl susțin”.

În acest sens, reprezentanta Vox i-a cerut lui Ayuso să înceteze să transmită ideea că regiunea este „ONG-ul lumii” și a solicitat: „Corectați ideea Madridului ca loc al accentelor diverse și puneți capăt acestui factor de atracție”.

În replică la aceste critici, Isabel Díaz Ayuso a admis că provocarea este „să creștem în mod echilibrat, nu masiv”, după ce anterior a avertizat cu privire la „o iarnă demografică” și trecuse în revistă pregătirea infrastructurii regionale prin investiții în metrou, cămine pentru persoane vârstnice, spitale, centre medicale și școli. Cu toate acestea, președinta regiunii Madrid a precizat că un astfel de echilibru este imposibil dacă frontierele sunt deschise masiv și fără control.

Díaz Ayuso a acuzat Vox că absolvă de orice responsabilitate stânga și guvernul central pentru fluxul masiv de imigranți ilegali într-o tentativă de a câștiga voturi pentru Partidului Poporului. Președinta Comunității Madridului a criticat Vox pentru că nu „propun niciodată nimic”, dar sunt „maeștri la a arăta cu degetul”. Ea a susținut că toate propunerile lor sunt „imposibil de implementat pentru că sunt în afara competențelor guvernului regional”. Așadar, ea le-a cerut să nu-și mai mintă alegătorii promițându-le măsuri pe care pe guvernul regional nu are autoritatea legală să le adopte.

Potrivit cifrelor publicate de Ministerul Incluziunii, Securității Sociale și Migrației, Spania are în evidență 1.142.644 de români cu certificat de înregistrare sau un document de rezidență valabil.